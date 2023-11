¿Por qué no casan Frenkie, Pedri y Gündogan?

¿Se imaginan hasta donde puede llegar el Barça si estos tres futbolistas producen lo que se espera de ellos?

Tras la clasificación azulgrana para los octavos de final de la Liga de Campeones debatimos sobre el centro del campo. Si el Barcelona jugara mañana la final de la Champions no hay duda de que su sala de máquinas estaría formada por estos tres jugadores. Simplificándolo mucho podríamos decir que serían los elegidos para ser titulares porque son buenísimos. Para dimensionar su fútbol es fácil de adivinar que si estuvieran en el mercado los grandes clubes del mundo pagarían mucho dinero por ellos.

En la pizarra, De Jong, Pedri y Gundogan forman uno de los mejores centros del campo del universo futbolístico. ¿Estamos de acuerdo?

Sin embargo, hasta el momento, el Barcelona no se ha visto beneficiado de sus calidades. Es verdad que las lesiones han impedido verlos juntos a menudo pero también que cuando se han alineado a la vez no han ejecutado la misma interpretación del fútbol. Da la sensación de que el famoso cuadrado de Xavi no acaba de casar la base, ante el Oporto formada por De Jong y Gundogan, con la parte alta, donde se ubica Pedri.

Los datos son peores que las sensaciones: el martes, el alemán apenas encontró al canario en cinco acciones durante los 98 minuts de juego mientras que la estadística del holandés todavía es peor, con solo tres pases a Pedri en todo el partido. ¿Se imaginan la consecuencia de todo ello, verdad? Efectivamente: su poca producción aisla a Lewandowski, que ante el equipo portugués apenas recibió un balón de Gundogan y Pedri y dos, de Frenkie. Estamos, quizás, ante la peor versión del delantero polaco en toda su carrera...

Xavi sabe que el problema radica en el juego de posición. Quizás podría encontrar la solución regresando a los orígenes recuperando el rombo que permite una altura más para ganar una circulación de balón más veloz, unas condiciones más naturales para encontrar las famosas triangulaciones que generan superioridades y unos posicionamientos más acordes a las condiciones, por ejemplo, de Gundogan, mejor interior que mediocentro.

Los tres maravillosos centrocampistas del Barça todavía no han casado: ni han logrado mejorar la salida del balón ni han sido capaces de controlar los partidos a través de la posesión, hecho que provoca transiciones permanentes de área a área que no benefician para nada el fútbol de Gundogan y Pedri, maestros con balón pero vulnerables sin él. El Barça hizo el martes 50 ataques pero recibió 37. Esta vez salió cara pero quizás otro día -como ya se ha visto-, saldrá cruz.

¿Pueden rendir juntos De Jong, Pedri y Gundogan? ¿Alguien se atrevería a decir que no?Más bien todo lo contrario: ¿se imaginan ustedes hasta donde puede llegar el Barça si estos tres futbolistas producen lo que se espera de ellos?