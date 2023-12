El Barça necesita al mejor Lewandowski para ganar la Liga

Este Barça, aunque parece que lo hayamos olvidado, es el actual campeón de Liga. Un equipo que gracias a una solidez defensiva sin igual, se convirtió en una máquina de ganar partidos gracias a los tantos de Robert Lewandowski. El plan consistió en que el polaco lograra tantos imposibles y defender esas rentas lo mejor posible. Al final el Barça repitió la fórmula Courtois-Benzema, que tan bien le había funcionado al Real Madrid, con la dupla Ter Stegen-Lewandowski.

Pero las cosas este año no están saliendo tan bien con el bueno de Robert, no se le puede poner ni un pero en el aspecto físico, sigue corriendo, sigue buscando continuamente el espacio, pero no está apareciendo tanto en el registro final de goles del partido.

No se puede negar que sus dobletes (ante el Celta y el Alavés) y algún gol suelto han decidido el marcador de los partidos, pero ha perdido la regularidad y eso le hacía ser el delantero más decisivo de la competición que premia precisamente eso, la regularidad.

No es que no haya marcado tantos, son siete y tres asistencias en la Liga, pero se echa de menos que sea el terror de las defensas rivales y el hombre que consigue que el equipo contrario centre en él todos los esfuerzos y libere a sus compañeros.

Recuperar a ese Lewandowski es la única opción para que el Barça se convierta otra vez en candidato para la Liga, sin él será muy complicado. De hecho, si Lewandowski no termina siendo el pichichi de la Liga esta temporada querrá decir que el equipo blaugrana no habrá podido recortar al Madrid y al Girona.

Otra cosa es que también despierten sus goles en la Champions y nos pueda hacer soñar, pero primero hay que recuperar terreno en LaLiga.