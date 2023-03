Hugo Guillamón: "Ferran no se dará por vencido"

El mediocentro del Valencia es amigo desde pequeño del delantero azulgrana y asegura que "tiene muchísima hambre de triunfar" Guillamón admira a Busquets y ha sonado como relevo del capitán azulgrana: "Es algo que te halaga, pero tampoco es cosa mía"

Hugo Guillamón y Ferran Torres son muy amigos, hasta el punto de que siempre estaban juntos de pequeños, uno en casa del otro. Este domingo se verán las caras en el Spotify Camp Nou.

"Con Ferran siempre hemos compartido de pequeños muchísimos momentos, llevamos toda la vida juntos, tenemos muchas experiencias con la selección en categorías inferiores y le tengo un cariño muy especial", explica Guillamón a SPORT, satisfecho porque "vernos ahí los dos en lo que parecía un sueño, muy lejano, que es jugar en Primera División y dedicarnos al fútbol es algo muy bonito".

Jugar en el Barça nunca es fácil y Ferran a lo está viviendo en sus carnes. La confianza de Hugo en su excompañero y gran amigo es máxima. "Le veo bien, con muchísima hambre de triunfar en el fútbol, es algo que admiro de él, es muy trabajador y estoy seguro de que no va a darse por vencido", explica el valencianista, convencido de que "está haciendo un gran trabajo, está ayudando mucho al Barça cuando le toca jugar y me alegro mucho cuando está bien, aunque espero que este domingo no sea su día".

"Busquets es un referente, alguien del que todos deberíamos aprender"

Por Busquets siente Guillamón una profunda admiración y comenta en la entrevista a SPORT que "Sergio es un referente para mí, he tenido la suerte de coincidir en algunas convocatorias de la selección y ha sido un lujo poder verlo más de cerca y entrenar con él. Un referente para todos los centrocampistas del mundo, estoy seguro que muchos nos hemos fijado en él y le estoy muy agradecido por cómo me ha tratado y ayudado".

De medicentro a mediocentro, Hugo disecciona que "la clave de Busi es la rapidez mental que tiene. Siempre está bien colocado, sabe dónde tiene que ir la jugada justo antes de recibir el balón y es algo muy difícil cuando estás ten agobiado por los rivales, le da salida al equipo siempre. Su posición es algo que todos deberíamos aprender", reafirma.

El nombre de Hugo Guillamón está en las quinielas para ser el relevo de Busquets. "Al final es algo que te halaga, pero eso tampoco es cosa mía. Yo intento hacerlo lo mejor posible en los partidos, en mi club y ayudar al equipo a salir adelante", reflexiona el futbolista de l'Eliana".