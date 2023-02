Gloukh: "El Barça llegó tarde para ficharme"

El talentoso centrocampista ofensivo israelí reconoció que había mucho interés del club blaugrana "Al final tomé la decisión correcta", comentó tras fichar por el RB Salzburgo

Oscar Gloukh, el talentoso centrocampista ofensivo israelí, reconoció que pudo fichar por el Barça pero que el club blaugrana se despertó tarde y ya había firmado su incorporación al RB Salzburgo. "Estaba muy emocionado porque me quisiera el Barça, pero llegaron tarde en la carrera y al final no pudo ser", comentó el futbolista en declaraciones al medio de comunicación israelí 'One'.

Gloukh acabó firmando por el Salzburgo por unos siete millones de euros. "El Barça se acordó cuando ya lo teníamos todo cerrado con el Salzburgo. Era la mejor opción para mí y lo hicimos.. Al final, tengo claro que tomamos la decisión correcta".

El club blaugrana, a través del área deportiva, llevaba meses siguiendo al futbolista israelí desde su irrupción en el campeonato de Europa sub'19. Le vieron en directo varios partidos con el Maccabi de Tel Aviv, dónde tuvo actuaciones acertadas en Europa, pero cuando se tomó la decisión de ir a firmarle y comenzar a negociar, el Barça se encontró con que el Salzburgo ya había llegado a un preacuerdo con el futbolista cerrando posteriormente el fichaje entre clubs.