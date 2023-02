El Barça y Laporta felicitan a Messi

El club azulgrana y el presidente felicitaron al argentino a través de las redes "Los culés siempre estaremos orgullosos de que formes parte de nuestra historia", publicó Laporta

La gala The Best no deparó la esperada foto entre Laporta y Messi, pero el presidente felicitó al argentino a través de las rede tras la gala. Antes no se hizo público ningún encuentro entre los dos.

Laporta usó su cuenta de twitter para referirse a la leyenda argentina. ¡Enhorabuena, Leo Messi! Un nuevo y merecido reconocimiento a una trayectoria de leyenda. Los culés siempre estaremos orgullosos de que formes parte de nuestra historia", publicó Laporta.

Enhorabona, Leo Messi! Un nou i merescut reconeixement a una trajectòria de llegenda. Els culers sempre estarem orgullosos que formis part de la nostra història. https://t.co/FQn4ZTxfJh — Joan Laporta Estruch🎗 (@JoanLaportaFCB) February 27, 2023

El club, azulgrana, por su parte tuiteó: "'Enhorabuena Leo" con una imagen del argentino con la camiseta de la albiceleste, la que uso la cuenta de oficial de Fifa World Cup.

El argentino se llevó el premio a mejor jugador que otorga la FIFA en categoría masculina. El segundo de su carrera. Su gran actuación en el Mundial impulsó el galardón tras imponerse en los votos a los otros dos finalistas: los franceses Kylian Mbappé y Karim Benzema.