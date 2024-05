¿Cómo tiene que gestionar Laporta la decisión sobre Xavi?

"El mundo del fútbol de élite se ha instalado en la esclavitud de la inmediatez. Ni los mercados de consumo ni las aficiones esperan. Los entrenadores que muestran una línea dubitativa en sus proyectos, sufren". Lluís Carrasco, creador de la lona de Laporta en Madrid con el lema 'Ganas de volver a veros', resume así el escrutinio permanente del banquillo del Barça.

La derrota en Motilivi ha vuelto a agitar el debate alrededor de la figura de Xavi y la decisión, consensuada entre Laporta y el egarense, de seguir con el proyecto. El presente más inmediato palidece (el Barça es tercero a falta de cuatro jornadas) y la continuidad de Xavi no genera unanimidad.

En el desenlace (la marcha atrás de Xavi y la confianza de Laporta) se concretó en casa del presidente tras una breve conversación cargada de emociones. Unas horas después, los dos se explicaron para terminar con el ruido ambiental. Lo hicieron con la temporada en marcha y el riesgo de que los resultados comprometieran, de nuevo, la decisión.

Para el periodista Xavi Torres, Laporta tiene que hacer equilibrios entre dos posiciones. Una que tiene más que ver con el relato público y otra de puertas para dentro. "De cara a la opinión pública y al socio, lo que tiene que hacer es tener calma y paciencia. El presidente tiene que estar tranquilo y dar el máximo apoyo al entrenador y a la plantilla. Porque no nos olvidemos: es clave para el presente y el futuro acabar segundo", empieza diciendo.

"Hace falta una conversación profunda con Xavi"

"Dicho esto, internamente, hay otra posición lógicamente. Creo que hace falta una conversación muy profunda con Xavi, no el sainete que se hizo la semana pasada. Laporta tiene un problema: ante la falta de referentes tendrá que hacer él el trabajo. A Laporta le tocará hacer este papel sin tener a un Johan que te situaba muy bien en estos temas. Y tampoco tienes a Pep, porque no trabaja en el club, y en el caso de Xavi, porque lo ha alejado completamente de él. No tienes a quién acudir y te lo tienes que hacer tú".

Con todo, Torres recuerda que Laporta ha logrado históricamente revertir situaciones deportivas complejas. "La verdad es que Laporta tiene experiencia y normalmente ha resuelto una situación deportiva con grandes decisiones. También tengo la sensación que a Deco le llega demasiado pronto este problema. A veces gestionar todo esto, en una situación de crisis económica y con un entrenador que no acaba de encontrar la tecla, pero que es una leyenda del club, es muy difícil".

"Era la única salida posible para todo el mudo"

Ernest Folch, editor en Navona y Folch&Folch y exdirector de SPORT, cree que la continuidad de Xavi era "la única salida posible para todo el mundo". "Básicamente porque las alternativas que había no eran creíbles. No servían como paraguas para Laporta y la situación económica del club tampoco permitía hacer otra cosa. Es decir, sencillamente era la decisión menos mala", recuerda.

Sin embargo, Folch cree que la manera cómo se anunció la continuidad del técnico, y el momento, les juega en contra. "Por la manera como lo anunciaron debilitaron la posición del entrenador, se debilitó el propio Laporta y convirtieron lo que era un buen anuncio en un mal anuncio. En lugar de convertir la necesidad en virtud se ha convertido en una trampa muy peligrosa para los dos. Dicho esto, si ahora Laporta tirara atrás su anuncio y destituyera a Xavi, entonces el club entraría en una situación de caos definitivo por la falta de credibilidad de Laporta. No tiene otro solución que morir con su decisión".

Carrasco, por su parte, también cree que Laporta tiene que ser consecuente con la decisión, pero no de una manera incondicional. "Siempre que el equipo muestre un nivel exigible aceptable", apunta. "Laporta tiene que gestionar estos últimos cuatro partidos dándole confianza al entrenador. Si ha decidido que continúe, tiene que dársela, pero Xavi tiene que demostrar en estos cuatro partidos que se merece esta confianza del presidente".

Para Torres es imprescindible un encuentro entre presidente y entrenador para analizar de una manera más profunda lo ocurrido. "Tiene que haber esta reunión entre Laporta y Xavi para escuchar esta reflexión profunda de Xavi y una autocrítica de qué es lo que ha pasado. ¿Cómo es posible que mejorando la plantilla no haya logrado sacarle rendimiento? La Junta cree que esta plantilla es capaz de competir peor en cambio no lo ha hecho. Xavi necesita una jornada de autocrítica porque no puede ser que todos los problemas sean de los otros. En los problemas repetidos él no ha encontrado soluciones".