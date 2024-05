¿Por dónde debe empezar la revolución de Xavi?

Errores individuales groseros, futbolistas que no han rendido como de ellos se esperaba. Un equipo demasiado frágil anímicamente a la hora de encajar golpes durante los partidos. La segunda temporada completa de Xavi Hernández terminará en blanco. Hubo un 'conato' de reacción en el mes de marzo, pero la derrota dolorosa en Girona da carpetazo a una campaña en la que no se han cumplido los objetivos. Y en la que no hay muchas cosas por rescatar.

Lógicamente, no todo es negativo y hay descubrimientos, nombres y aspectos que se pueden rescatar. Pero todos coinciden, incluso Xavi, en que hay que llevar a cabo una renovación profunda, una revolución que dependerá, como todo ultimamente, del estado de las arcas. Con recursos, se podrá llevar a mayor escala.

DEMASIADO ESCLAVOS DE LO ECONÓMICO

Aunque no todo estará en función del apartado económico. Esos fallos en momentos clave de algunos perfiles experimentados (se puede aceptar que un canterano que no es ni mayor de edad y hace cuatro días que juega con el primer equipo cometa algún error de bulto) responden a falta de tensión, a errores de concepto. A unos mínimos para un jugador de élite, vamos.

Xavi da órdenes en Montilivi / Dani Barbeito

Y eso es de lo que más ha escocido a Xavi, que ha mantenido el discurso inalterable de que no se puede competir con estas lagunas tan groseras. Y aún escuece más siendo que el mayor filón de la temporada anterior y del brillante título de Liga conseguido fue la fiabilidad y la solidez atrás. El no conceder nada. Sin esa máxima tan elemental en un proyecto es imposible volver a pensar en crear un equipo ganador.

DESCARTES, DUDAS Y DECEPCIONES

Ha habido futbolistas que no han dado la talla. Cuya presencia ha sido testimonial y cuando han sido llamados a filas no han exhibido el nivel esperado. Y que saldrán este verano salvo sorpresa. Marcos Alonso y Oriol Romeu han jugado muy poco. Apuntaban a ser futbolistas de rotación, pero han sido prácticamente invisibles para Xavi. En el caso del de Ulldecona fue un poco 'efecto gaseosa'. Empezó con un 'hype' enorme, jugándolo todo. Y llegó una crisis de confianza que ya no lo ha abandonado. Hasta convertirse en un jugador residual.

Marcos nunca ha llegado a asentarse. El curso pasado tuvo su incidencia como central por exigencias del guion. Pero ha sido otro fichaje absolutamente testimonial. Suma 389' en todo el curso y termina contrato el 30 de junio. Es una baja segura.

A partir de aquí, hay otros jugadores cuyo rendimiento ha dejado bastante que desear. La cesión de Joao Cancelo ha terminado completamente empañada por su pésimo 'rush' final a nivel defensivo que ha costado carísimo. Nadie duda de su talento y de su aportación en ataque, pero los errores de bulto ante PSG y Real Madrid han ensuciado el préstamo. Dependiendo de la posibilidad de invertir, se apostará de nuevo o no por otra cesión. Pero hay disparidad de opiniones.

A EXPENSAS DEL EXTREMO

Tampoco ha funcionado el préstamo de Joao Félix, al que se recordará por momentos puntuales, pero no por un rendimiento sostenido. También está en ese pack de plan B por si no se puede invertir. Pero si llegase un extremo, sea Nico Williams o 'x', parece complicado repetir fórmula. No ha encontrado regularidad.

Joao Félix departe con Xavi en un entrenamiento reciente / Valentí Enrich

La presencia de Iñigo Martínez también ha sido bastante testimonial. Se lesionó cuando mejor estaba a finales de año y con la irrupción de Cubarsí pasó a un segundo plano. El hecho de no estar inscrito para el próximo curso deja complicada su continuidad pese a tener contrato para un curso más. Tampoco está inscrito Vitor Roque, cuyo protagonismo ha sido nulo y decreciente desde que aterrizó en enero. Hay caso abierto con su agente metiendo baza y asegurando que no saldrá cedido. Otra ficha del proyecto 2024/25 más que dudosa.

Luego hay otro bloque. Jugadores que no son intocables y por los que se podrían escuchar ofertas. En ese saco puede estar Ferran. Raphinha. Frenkie de Jong. Rendimiento aceptable aunque en algunas fases se ha echado de menos más aportación. O un salto de calidad. También ha estado inconstante Lewandowski, que lleva un buen 2024 pero al que se ha echado de menos en partidos señalados. Sergi Roberto formaría parte de un grupo aparte. Poca incidencia a nivel de minutos, pero una labor más de vestuario, de liderazgo.

Pedri, Balde, Fermín, Lamine Yamal, Ter Stegen, Cubarsí. Esa debe ser la colmumna vertebral del próximo curso. Y la apuesta por seguir incorporando de forma escalonada y monitorizada a los próximos talentos que vienen de La Masia. Los Marc Bernal, Unai Hernández, Pau Prim, Aleix Garrido, Olmedo...