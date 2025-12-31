Informe SPORT
LALIGA FC FUTURES
Las estrellas que vienen: las 10 promesas de LaLiga FC Futures
En SPORT desgranamos los nombres propios de un XXIX Torneo Internacional LaLiga FC Futures que coronó al Atlético de Madrid
“Quién sabe si dentro de unos años le dais vosotros al presidente de la Federación un título del mundo", vaticinó José Ramón de la Morena en la presentación del XXIX Torneo Internacional LaLiga FC Futures que acogió el Hotel Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria el pasado viernes 26 de diciembre. Más allá de los focos y los resultados, el torneo organizado por LaLiga y la Fundación José Ramón de la Morena reivindicó el fútbol en su esencia más pura: valores, respeto y juego limpio.
El talento asoma pronto, pero conviene no perder la perspectiva. Son chicos de apenas 12 años - de la cosecha de 2013 -, con un largo camino por delante y un crecimiento que debe cuidarse sin prisas ni etiquetas.
Disfrutar de su fútbol es compatible con la cautela. En esta línea, en SPORT hemos puesto el acento en el presente y seleccionado a las 10 promesas que más han brillado en el torneo, siempre desde una mirada responsable y constructiva.
Sobran las palabras con Iñigo. No hay discusión alguna: fue el mejor guardameta del torneo. Decisivo en los momentos clave, atajando dos de los tres lanzamientos del Real Madrid en la tanda de penaltis en semifinales o echando el cerrojo ante el Villarreal en la gran final, se dio el lujo de marcar de campo a campo en cuartos contra la Juventus, convirtiéndose en el primer arquero en lograr tal hazaña.
Ágil, con grandes reflejos, determinación y planta, siente los colores rojiblancos como pocos. Bastó con verle celebrar el primer gol de su carrera o el pase a la final para entenderlo. Tiene como espejo a un canterano como Iturbe, un detalle que habla por sí solo de su pasión atlética.
Fue, junto con Leo, la cara visible de un Valencia que firmó un grandísimo torneo, cayendo con la cabeza bien alta en semifinales. Futbolista de banda, con el '11' a la espalda, que acabó con tres goles en su cuenta particular.
Tiene descaro, personalidad y suele recortar hacia dentro para buscar el disparo con la diestra. Combina, asimismo, con criterio con el resto de sus compañeros.
Káiser rojiblanco. No hay quién supere a Hugo Miguel, central y capitán del Atleti campeón. Pasó la noche previa al debut en el torneo en el hospital pero pudo participar con normalidad y demostró que, con y sin balón, es un futbolista fiable e impecable.
Lo jugó todo y es, junto con Alonso y Viti - escogido MVP del torneo -, la columna vertebral del conjunto de Pablo Pérez. Tiene planta, jerarquía y un magnífico juego aéreo.
Un 'mini Jordi Alba'. A Jaume Casanovas se le augura un interesantísimo futuro, pues es un lateral izquierdo con enorme proyección y que, por tanto, habrá que tener muy en cuenta en unos años. Ya fue máximo goleador, junto con Gorka, del torneo de Villarreal con cinco dianas y vio puerta en el miniderbi.
En fútbol 11 se asentó como un lateral ofensivo imparable, compartiendo banda con Mounirou y en fútbol 7 es aún más desequilibrante ya que se convierte en amo y señor de ese costado.
Es el mayor tesoro de La Fábrica. Dejó el listón altísimo en Orlando, siendo escogido MVP del torneo pese a caer en cuartos, pero se marchó de la isla con el trofeo de pichichi - cinco dianas - en su poder.
Es uno de esos chicos nacidos por y para jugar al fútbol. Lo tiene todo: creatividad, personalidad, carisma y determinación. Las comparaciones son odiosas, pero es inevitable acordarse de Luka Modric al verle lucir esa melena rubia al viento. Y sí, tiene clase y magia y porta el ‘10’ como el croata, pero goza de esa llegada e instinto goleador propios de un mediapunta o segundo punta.
Una zurda mágica que dejó huella en Gran Canaria. Parece mentira que haya tanto talento en un cuerpo tan pequeño. Aran, tras cuatro años formándose en La Masia, se mudó a Santander y se unió a otra de las canteras más prolíferas, Lezama. Con el '10' a la espalda, tiene cositas de jugón. Marcó un golazo ante la Juventus y convirtió el tanto que proclamó al Athletic campeón de la fase de consolación.
Su ídolo no es otro que Leo Messi, además de su hermano Jan, seis años mayor y que fue su mentor, y su juego, precisamente, recuerda al del astro argentino.
Gorka Cantín es una de las grandes perlas de La21. Escogido MVP del torneo nacional Ascale La Liga FC Futures, el '10', centrocampista zurdo que atesora un enorme talento, actuó más bien de punta en un Espanyol que brilló, sobre todo, la primera jornada del torneo.
Cabe destacar, asimismo, a nombres como los de Hugo, Max e Issa, ejemplos de sentimiento de pertenencia perica.
Puro ADN UD Las Palmas. Autor de dos tantos, brilló con luz propia - junto con Hugo Diego - en un conjunto pio pio que se despidió en fase de grupos. Es un director de orquesta como Pedri, un jugón con el '10' a la espalda que tiene un prometedor futuro por delante.
Su ídolo, es precisamente el de Tegueste. Tiene un repertorio de trucos espectacular y una calidad inmensa.
Infalible de cara a puerta, Jayden dio un paso al frente descomunal en Gran Canaria. Pese a caer en cuartos, el '9' pudo transformar hasta cuatro dianas, todas de ellas decisivas. Formó, asimismo, una dupla interesante con Mounirou Kande, el '11' culé.
Es mucho más que un punta potente y goleador, pues le gusta descolgarse y participar en el juego, dejando detalles de calidad. Seguramente, el nombre propio de un Barça coral en el torneo.
Un '9' en mayúsculas. Su olfato goleador es envidiable. Volvió locos a los centrales que se batieron en duelo con él, pues se zafó de ellos por pura potencia. Cuatro dianas transformó el delantero groguet que se llevó toda la atención mediática.
En un Villarreal que firmó un torneo excelente sobresalieron Aly Néstor, Aitor o Dídac.
Bonus track
Quedarse solo con 10 nombres resulta casi injusto en un escenario repleto de jóvenes que tienen un talento innato, compiten con respeto y entienden el juego como un aprendizaje colectivo.
Por ello, muchos otros como Jan Moré (FC Barcelona), Jaime (Atlético de Madrid), Ibai García (Valencia), Lamine Ba (Juventus), Álex (Real Madrid), Cristian Taralunga (Sporting CP), Nael (PSG) o Darío (Real Betis) merecen ser mencionados, reconocidos y seguidos de cerca.
