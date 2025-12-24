El 11 ideal del 2025 en La Masia

La Masia sigue latiendo con fuerza. La cantera del Barça es uno de los grandes activos del club blaugrana que aparece siempre que se le necesita.

En este último año futbolistas como Jofre Torrents o Dro han saltado de los equipos juveniles al primer equipo. El listón de los años anteriores era tan alto quer el nivel de exposición mediática de la cantera del Barça no ha sido tan espectacular como cuando saltaron jugadores como Lamine Yamal o Cubarsí al estrellato.

Jofre Torrents, en una imagen del Guadalajara-Barça de Copa / Dani Barbeito

El hecho de que hansi Flick cuente con una plantilla muy joven y equilibrada dificulta que se sigan produciendo más ascensos al primer equipo pero tanto el Juvenil a como el Barça Atlètic siguen formando jugadores preparados para rendir en la élite.

A nivel competitivo el 2025 ha tenido la contradicción de vivir la explosión de un Juvenil A brillante con un Barça Atlètic que ha sufrido un descenso de categoría.

Juliano Belletti es el hilo conductor de ambos equipos ya que en la primera parte lideró el Juvenil A que conquistó un triplete histórico y en los últimos meses ha pasado a ser el entrenador de un filial que busca el retorno a la Primera Federación.

Belletti mostró orgulloso la Youth League / FCB

A nivel resultadista ni el éxito europeo de la Youth League permite exacerbar la euforia ni la pérdida de categoría del Barça Atlètic tiene que disparar las alarmas.

El club desea mejorar sus resultados con el segundo equipo pero sin perder la perspectiva de que la prioridad es la formación de jugadores para la élite.

El once titular del Barça Atlètic en El Collado / FCB

En el equipo ideal del 2025 hemos valorado la calidad y la proyección de los jugadores así como su rendimiento y regularidad en las categorías en las que compiten semanalmente.

Hay perfiles de jugadores de todo tipo con futbolistas que han conducido al Barça a ganar la Youth League hasta otros que se quedaron sin ser campeones de sus ligas pero exhibieron un potencial enorme.

El Barça, campeón de la Youth League / AP

La calidad de la cantera del barça es tan destacable que si repasamos el once que escogimos hace un año solo repiten tres jugadores.

Pedro Rodríguez, Orian Goren y Dro Fernández son los tres únicos nombres que repiten respecto al once ideal del 2024 y si revisamos nuestra alineación ideal del 2023 no coincide ningún nombre de los seleccionados en el 2025. Una de las razones principales es que muchos de estos nombres que destacaron en años anteriores ya se encuentran en la plantilla del primer equipo o en otros conjuntos del fútbol profesional.

Dro es un jugador muy fino / Dani Barbeito

Hay nombres que merecerían estar en esta lista como Raúl Expósito, Álex Campos, Sergi Mayans, Darwin Zamora, Guillem Balcells, Jaume Casanovas, Lucas Bernal, Pedro Villar, Gerard Mullol, Artem Rybak, Hugo Garcés, Pedrito Juárez, Iu Martínez, Ruslan Mba, Destiny y muchos otros han realizado méritos para optar a estar entre estos futbolistas con gran proyección de futuro.

El mejor once de canteranos del Barça en el 2025 / Sport

Podríamos haber seleccionado dos o tres onces de oro de la Masia del 2025 pero este es el que hemos escogido tras un seguimiento exhaustivo de las principales categorías del fútbol formativo del Barça: Gerard Sala, Alan Guerra, Joan Inglés, Hafiz Gariba, Pol Bernabéu; David Moreno, Pedro Rodríguez, Orian Goren; Ebrima Tunkara, Fode Diallo y Dro Fernández.

GERARD SALA

El portero de Granollers se ha convertido en la gran revelación del año. Gerard es rápido, ágil y seguro. De ser un portero con poca presencia en su etapa de cadete ha pasado a ser una pieza clave tanto para el Juvenil B como para el Juvenil A.

Gerard Sala y álex Campos son dos puntales del Juvenil A / FCB

Gerard Sala transmite tranquilidad y capacidad para ser determinante en todas sus acciones.

ALAN GUERRA

El lateral derecho es un portento ofensivo y un seguro atrás. Alan Guerra es diferencial en ambas áreas.

El '2' blaugrana es muy rápido y vertical en la fase ofensiva pero además de potencia es un jugador con talento para centrar y finalizar.

Alan Guerra es un proyecto de lateral derecho impresionante / Javier Ferrandiz

Además de ejercer como carrilero en ataque, en tareas de marcaje Alan es muy serio y solvente. Por sus cualidades técnicas también podría ejercer de extremo.

JOAN INGLÉS

Dotado de una técnica espectacular, Joan es además un defensa serio riguroso y muy regular. Con Sergi Mayans ha formado una pareja de centrales insuperable tanto con el Cadete A como en el Juvenil B.

Joan Inglés es un central muy completo / Dani Barbeito

El central nacido en El Papiol es uno de los zagueros más parecidos a Pau Cubarsí que crecen en La Masia.

HAFIZ GARIBA

El ghanés se ha adaptado de maravilla al estilo Barça. Fino con el balón para iniciar el juego, no le falta agresividad en las tareas de marcaje.

Sus cualidades físicas le permiten ser diferencial en los duelos individuales tanto en el área como especialmente para defender a 50 metros de la portería propia.

Hafiz Gariba está rindiendo a un alto nivel / Dani Barbeito

Pese a ser diestro, se encuentra muy cómodo defendiendo en el sector izquierdo de la defensa. Con Álex Campos forma un dúo en el eje de la zaga muy complementario.

POL BERNABÉU

Pol es un centrocampista camuflado de lateral. Técnico y con una capacidad combinativa genial. Ante extremos muy físicos Pol Bernabéu sufre ya que es un jugador con limitaciones físicas pero su coraje y entrega total le permite ser un futbolista muy serio en defensa que no se despista ni desconcentra prácticamente nunca.

Pol Bernabeu jugó un gran partido contra el Zaragoza / FCB

En la fase ofensiva contar con Pol Bernabéu es todo un lujo ya que sus envíos a los delanteros son siempre precisos.

PEDRO RODRÍGUEZ

El andaluz es uno de los interiores más completos de La Masia. Pedro toca, asiste y marca con clase. Aunque normalmente ejerce de volante derecho también rinde de maravilla cuando el entrenador de le pide ejercer de mediocentro puro.

Estabilizarse con el Juvenil A le ha permitido a pedro alcanzar un nivel y una regularidad alucinante.

Pedro Rodríguez es un interior de gran clase y olfato goleador / FCB

Estamos ante un centrocampista con todas las cualidades para triunfar en el Spotify Camp Nou.

DAVID MORENO

La gran perla de La Masia. Su zurda es una fuente inagotable de magia y gol. Es un lujo verlo en acción. Su talento es incomparable.

Aunque sus números son más propios de un mediapunta o falso 9, el de Benifaió es un interior creativo y que cumple con las obligaciones de un '8'.

David Moreno es un prodigio espectacular / Dani Barbeito

Su capacidad para desnivelar partidos equilibrados con acciones decisivas es única. El talento del exjugador del Levante es de un nivel pocas veces visto en un futbolista de sui edad.

ORIAN GOREN

Pocos centrocampistas más completos que Orian. El interior israelita es un seguro de vida para sus compañeros ya que domina a fondo todos los registros de un centrocampista moderno.

Orian Goren distribuye, lucha, asiste y marca con una facilidad pasmosa.

Orian Goren es un centrocampista muy versátil / Dani Barbeito

En el perfil derecho o el izquierdo Orian siempre cumple con las previsiones más exigentes para una promesa sin techo.

EBRIMA TUNKARA

El gambiano es tan útil de interior como falso extremo. Potente, rápido y con un buen remate exterior, Ebrima necesitaba grandes estímulos para lograr explotar su inmenso potencial.

Con Pol Planas ha ayudado al equipo ejerciendo de '7' en una demarcación en la que ha podido estar más cerca del gol.

Ebrima jugó de 10 en el campo del Brujas / FCB

La naturaleza de Ebrima le hace sentir más cómodo jugando por dentro pero en el Juvenil A está demostrando una versatilidad desconocida.

FODE DIALLO

El ariete sabadellense es un seguro en el área ya que marca goles con una facilidad tremenda. Rápido, hábil, luchador, potente y fono. Fode Diallo es un proyecto de '9' muy interesante.

El goleador del sub-14 siempre luce su talento en los partidos más igualados y en los que su equipo necesita de su facilidad rematadora.

Fode Diallo es un gran proyecto de 9 / Dani Barbeito

Además de su gran relación con el gol, Fode es un atacante trabajador y que abre muchos huecos para los extremos e interiores.

DRO FERNÁNDEZ

El gallego arrancó el año con el Juvenil B y lo ha finalizado con el primer equipo. Su clase es infinita. Con Pol Planas brilló a un nivel excelso y en el Juvenil a también dejó destellos importante de su innegable talento.

Su inclusión en la pretemporada del primer equipo fue una gran sorpresa.

Dro tuvo minutos contra el Athletic / Dani Barbeito

Hansi Flick valora su capacidad para combinar entre líneas y una habilidad especial para rendir tanto de mediapunta como de extremo izquierdo.