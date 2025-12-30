El futuro de Mbacke se decidirá en una semana

El central senegalés del Barça Atlètic es uno de los jugadores del filial con más propuestas para salir del club. Mbacke suma su tercera temporada como blaugrana y aunque le costó entrar en acción esta temporada vive su mejor momento a las órdenes de Belletti. Mbacke has jugado este curso diez partidos y ha marcado dos goles.

El defensa de 23 años cuenta con ofertas muy interesantes según desveló el portal Africa Foot. Mbacke genera interés en el Basilea suiza y en el conjunto checo del Slavia de Praga. El jugador africano también entra en las listas del Cádiz y Málaga. Estos dos equipos de La Liga Hypermotion verían con interés una cesión.

Mbacke se entrenó con el primer equipo / Valentí Enrich

Mamadou 'Mbacke' Fall acaba contrato con el Barça este próximo 30 de junio. Aunque su rendimiento, cuando alcanza su mejor versión, es muy interesante el hecho de poder lograr un traspaso o cesión liberaría una de las fichas más costosas de la plantilla.

Este aspecto económico y las cuestiones deportivas se discutirán en una reunión prevista en la dirección de fútbol del club para la semana del 5 al 11 de enero del 2026.

En esta cumbre se tendrán que evaluar las necesidades de reforzar el Barça Atlètic y las posibles bajas para poder encajar todas las piezas.

Mbacke es un defensa muy poderoso y técnico / Valentí Enrich

En una semana el futuro de Mbacke estará más cerca de una resolución que ahora mismo parece incierta. Con Alexis Olmedo y Landry lesionados, Belletti lo necesita para completar con Cortés un eje defensivo de garantías pero la necesidad de fichar puede abrirle las puertas para cuadrar el aspecto económico.

Ante el Atlético Baleares Mbacke ofreció gran parte de su realidad futbolística. En la primera mitad se le vio algo inseguro y poco contundente pero en el segundo tiempo se entonó y logró marcar un gol de crack en un arranque de potencia y calidad de jugador diferencial.

Mbacke jugó un partido muy serio en Barbastro / FCB

Su primera temporada en el Barça fue de notable alto rozando el excelente pero en su segunda campaña su nivel fue insuficiente. Mbacke es un central poderoso, técnico y dotado de un gran potencial con un rendimiento irregular y difícil de prever.

El Barça deberá decidir si apuesta porque cumpla su contrato o si se plantea una salida. Si el jugador y club acuerdan que Mbacke vuele lejos de Barcelona, al senegalés no le faltarán propuestas En breve saldremos de dudas.