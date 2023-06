La Fiscalía ve "incompatible" que el Barça sea acusación particular en el 'caso Negreira'

El Ministerio Público se opone a que el club azulgrana sea al mismo tiempo investigado y acusación El Barça había pedido la doble condición al considerarse "víctima de un delito de administración desleal"

Según El Mundo, la Fiscalía ve "incompatible" que el Barça sea investigado y al mismo tiempo acusación particular en el Caso Negreira. El rotativo ha tenido aceso a un escrito del Ministerio Público dirigido a la juez de Barcelona que instruye la causa que argumenta la imposibilidad de aceptar la petición del club azulgrana.

"Parece evidente que el estatus de investigado y las consecuencias procesales que de él se derivan y que solo a él se aplican resultan incompatibles con la posición simultánea de acusador", razona la Fiscalía, que comparte la posición del propio José María Enríquez Negreira, ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), que también es contrario a la petición del Barça según El Mundo.

Negreiria habría definido como "un ejercicio de cinismo" que el Barça apareciera como acusación particular. El pasado mes de mayo EFE explicaba que el FC Barcelona había pedido tener la doble condición de investigado y de acusación particular en el caso Negreira, por el perjuicio sufrido por una presunta administración desleal. "No existe indicio alguno de alteración concreta de resultado".

Los motivos del Barcelona

Según el club azulgrana, con independencia de que el servicio técnico arbitral encargado a Negreira tuviese una prestación "real y efectiva", existen sospechas de que este asesoramiento se habría facturado "doblemente" y además uno de los canales de facturación fue a través de mercantiles interpuestas que "recibían una comisión".

Por este motivo, el Barça pidió al juzgado poder tener la condición a la vez de investigado y de perjudicado al verse también víctima de un delito de administración desleal. En la misma línea, el club azulgrana se posicionó en contra de que el juez admita como acusación particular a algunos socios de la entidad, ya que entiende que quien defiende sus intereses es el propio club.

En este sentido, razonó que el perjuicio por la supuesta administración desleal se produce a la entidad y no a sus socios: "El único perjudicado de dicho delito es el FC Barcelona".