Rafaela se queda en shock al conocer quién es su cita en 'First Dates': "Mi ex es Julia"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Rafaela (60 años) y Jesús (58). Al conocerse, el soltero ha confesado que le ha gustado, aunque ha declarado que le suena su cara: "Nada más llegar he visto que era una chica atractiva y guapa y que me sonaba muchísimo su cara, pero no la ubicaba porque la conozco de hace muchos años".

Nada más verse, la comensal ha asegurado que se conocen de Córdoba, aunque desconoce el motivo: "No sé por donde ubicarte, me da coraje".

Tras esto, Rafaela ha explicado que trabaja en una asesoría y Jesús ha salido de dudas: "Mi ex es Julia. Nos conocemos de que trabaja en un despacho que hace las gestiones de un negocio familiar. Pero conoce más a mi exmujer que a mí".

En la decisión final, ambos han estado de acuerdo en tener una segunda cita amistosa: "Nuestras circunstancias han quedado claras que no son para citas románticas (...) No puedo salir con nadie que sea del entorno de mi exmujer. Imposible. Es algo que para mí es una bandera roja", ha declarado el soltero.