¿Qué tendrá en cuenta LaLiga para dar el OK al regreso de Messi?

El órgano de validación de la patronal, junto con el comité de valoración, deberá aprobar la inscripción del argentino en caso de que el Barça y el futbolista lleguen a un acuerdo Factores como la edad, los premios individuales y el protagonismo en la última temporada serán muy importantes en el análisis

El FC Barcelona está preparando un plan de viabilidad para LaLiga con un objetivo entre ceja y ceja: hacer realidad el regreso de Leo Messi. La voluntad del club blaugrana y el astro argentino de reencontrarse solo será posible si la entidad presidida por Javier Tebas aprueba la operación en un contexto financiero de máxima complejidad. Hasta que la patronal no dé el OK a la planificación culé, los dirigentes no podrán trasladar una oferta formal al entorno del futbolista.

Muy probablemente, muchos aficionados barcelonistas se preguntan cómo puede ser que el club catalán se plantee la incorporación del rosarino en un momento en el que está sufriendo problemas para inscribir a los nuevos contratos de Gavi y Ronald Araujo y tiene la renovación de Alejandro Balde como otro objetivo prioritario. También es difícil entender que LaLiga, cuya normativa impidió la formalización del acuerdo con Messi en 2021 “a causa de obstáculos económicos y estructurales”, autorice ahora el fichaje del argentino.

Antes del 30 de abril, el Barça –como el resto de clubes– deberá presentar una fotografía actual de su situación financiera, los movimientos que tiene previsto realizar en verano y su presupuesto para la próxima temporada. LaLiga analizará la situación y fijará el límite salarial blaugrana. En caso de que el equipo culé vuelva a estar excedido en la partida del coste deportivo, ya no tendrá que acudir al mercado con la famosa regla del 1/4; en otoño, la patronal eliminó está norma y estableció otra más flexible, la del 40 % (cada 10 millones ahorrados en masa salarial, puedes gastar cuatro).

Lluís Carrasco: Messi vendrá | DAVID BERNABEU

Aunque la proporción es menos restrictiva, según ‘RAC1’ el Barça necesitaría poder inscribir sin este límite para lograr la vuelta de Messi. Y, aunque lo consiguiera y el argentino aceptara llegar a coste cero y con una rebaja salarial importante, la operación debería pasar otro filtro, el del director general corporativo de LaLiga, Javier Gómez. Él y dos personas más conforman el órgano de validación que, junto con un comité de valoración, se encarga de fijar el valor de los jugadores y determinar si los contratos propuestos encajan con la realidad.

Semana clave

Siempre según el medio de comunicación citado, factores como la edad (36 años en el caso de Messi), los premios individuales y el protagonismo en la última temporada son muy importantes en este análisis. Hay, en total, diez elementos a tener en cuenta, aunque cabe remarcar que el último, “cualquier otra situación que resulte justificada y acreditada”, lo deja todo muy abierto a la interpretación. El objetivo de este exhaustivo estudio es el de evitar que los clubes diluyan los emolumentos de sus futbolistas en otro tipo de pagos para saltarse la normativa del ‘fair play’ financiero.

Los últimos compases del mes de abril, pues, no solo serán muy importantes para la consecución del título de Liga. Mientras el equipo de Xavi Hernández intenta batir a Atlético de Madrid, Rayo Vallecano y Real Betis para dar el paso definitivo hacia el campeonato, la dirección deportiva y la junta directiva del Barça harán los ‘malabares’ necesarios para poder acometer los refuerzos deseados, no solo el de Messi, de cara al curso que viene.