El 'dardo' irónico de Joselu a Piqué en La Resistencia

Joselu Mato es el segundo futbolista con más goles de LaLiga Santander. Este martes acudió a La Resistencia de Movistar + para hablar un poco de todo sin tapujos: de la selección, de Florentino... y de Gerard Piqué.

Una de las preguntas habituales de David Broncano, el presentador del programa, es sobre el dinero que tiene el invitado en la cuenta bancaria.

La respuesta de Joselu fue simple: "Tengo más dinero que tú y menos que mi cuñado", refiriéndose a Dani Carvajal, del Real Madrid.

Fue entonces cuando Broncano le recordó a Joselu la respuesta de Piqué a esa pregunta fue que tenía más dinero de lo que costaba el Espanyol. Y el delantero no se corté: "Normal. Vistos los gastos que tiene...".

Y habló sobre su relación con él: "Nos llevábamos a palos. Soy un delantero que me gusta el choque y él era central. Tenía mucha calidad, era de los mejores del mundo".

De Florentino, explicó que se había encontrado con él antes del partido entre Real Madrid y Espanyol: "Me saludó y me dijo: 'no nos hagas un gol hoy, eh...' y me dio un pequeño tortazo. Yo le dije 'Presi, ¿Cómo estás?'. Con él poca broma, sino salgo del campo con una mano detrás".