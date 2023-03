La llamada de Xavi, el 'abrelatas' para los fichajes

El técnico egarense fue clave para convencer a Xavi o a Christensen y lo volverá a ser en un verano de nuevo con limitaciones económicas para el Barça "Cuando vi quién me llamaba...cuando alguien a quien admiras te intenta convencer para tu proyecto no puedes decir que no", comentó Kessie a SPORT en una entrevista reciente

Mateu, Jordi y compañía rebanándose los sesos en los despachos y Xavi interviniendo personalmente como agente persuasorio. En el actual contexto económico del FC Barcelona, cualquier ayuda es buena para intentar atar jugadores.

Es evidente que a nivel salarial no puedes competir con gigantes de la Premier, PSG o Bayern. Hace tiempo que se ha asumido. A partir de aquí, toca sacar todos los recursos de la chistera para convencer a jugadoras.

“Xavi fue la clave, sí. Cuando tú admiras a alguien de niño y un tiempo después, quizás ocho, nueve, 10 años, suena tu teléfono y son esas llamadas que has esperado y con las que has soñado toda tu vida. Coges el teléfono impresionado ya. Un jugador enorme que te llama para intentar convencerte para que te unas a su proyecto. Casi no necesité tiempo para pensar, la decisión estaba más que tomada”. Esto nos contó Kessie en la reciente entrevista con SPORT.

Xavi se ha erigido como un agente clave para cerrar fichajes | SPORT

Un ejemplo claro de que en un mundo tan mercantilizado como el fútbol aún hay algo de espacio para el 'romanticismo'. Obviamente, el marfileño no hubiera aceptado llegar al Barça cobrando mucho menos que en el Milan. O algo menos, a secas.

EL RIESGO DE NO RENOVAR

Más aún terminando contrato y con el riesgo de no renovar por el club lombardo con las consecuencias que eso le podría haber acarreado (por suerte, siguió jugando y fue clave en la consecución del 'Scudetto'). En abril, aproximadamente, entre Mateu y Xavi le habían convencido para dar el sí.

Algo parecido aconteció con Andreas Christensen. El danés también recibió el 'impulso' de Xavi para que se decidiera por su proyecto. Y meses antes de terminar la temporada con el Chelsea tenía su decisión tomada. El egarense consideraba a ambos claves para su proyecto teniendo en cuenta el contexto y que el líquido que había era vital para pagar traspasos y reforzar otras posiciones.

En un verano que, de nuevo, se antoja marcado por los límites económicos y salariales