El Chelsea rechaza una oferta del Galatasaray por Aubameyang

El club turco está interesado en fichar al gabonés, pero solo si puede llegar con la carta de libertad, esto es, sin coste de traspaso Según 'The Telegraph', el conjunto inglés intentará ingresar algo de dinero para recuperar la inversión que realizó en septiembre de 2022

Salvo sorpresa mayúscula, Pierre-Emerick Aubameyang (34 años) no continuará en el Chelsea. Tras ‘renacer’ deportivamente en el FC Barcelona, el delantero gabonés no ha vivido una buena temporada en su regreso a la Premier League. La voluntad del futbolista y del club inglés es separar sus caminos este mismo verano. Al atacante, además, le encantaría volver al equipo azulgrana, pero la dirección deportiva culé tiene otros planes prioritarios y aún no puede asegurarle un hueco en la plantilla dirigida por Xavi Hernández.

‘Auba’, sin embargo, tiene otros pretendientes. Como hemos ido informando recientemente, el delantero ha sido tentado por varios clubes de Arabia Saudí. En las últimas horas, el Galatasaray también ha mostrado interés en obtener sus servicios y ha contactado con el Chelsea para contemplar su disposición a entregar la carta de libertad al futbolista.

Según ‘The Telegraph’, desde las oficinas de Stamford Bridge se ha rechazado la propuesta: los dirigentes londinenses intentarán ingresar algo de dinero en el traspaso para recuperar una parte de la inversión realizada en septiembre de 2022.

La ventana veraniega del mercado de fichajes aún no se ha abierto y el Chelsea es consciente de que queda todo el verano por delante, esto es, que todavía tienen margen para recibir propuestas de traspaso. Esta opción, no obstante, no se contempla en el Barça: la única posibilidad de que Aubameyang regrese al conjunto catalán es como agente libre, sin coste de traspaso.

Los problemas con el ‘fair play’ otorgan poco margen de maniobra a la entidad catalana y, además, hay otras demarcaciones por reforzar en el corto plaza.