Aubameyang se acerca a Arabia y el Barça puede perderle

El delantero tendría ya ofertas de Al Ahly y Al Shabbab a través del fondo de inversión del estado saudí El goleador querría seguir un año más en Europa, pero el club blaugrana aún no ha tomado una decisión

El Barça tiene a Aubameyang como opción para ocupar la plaza de segundo delantero, pero los tiempos pueden jugarle una mala pasada. El delantero del Chelsea, que se ha ofrecido para regresar en condiciones económicas óptimas, está dudando en irse a Arabia Saudí para acabar su carrera deportiva. 'Sports Zone' revela que el futbolista está ya muy cerca de llegar a un acuerdo económico con el fondo de inversión estatal saudí para jugar en la liga de este país y su destino podría ser el Al Ahly o el Al Shabbab.

Aubameyang, según esta información, seguiría priorizando seguir un año más en Europa y su prioridad seguiría siendo el Barça, pero no va a esperar mucho tiempo más. En enero se ofreció para regresar aunque la normativa impedía su inscripción y durante los últimos meses ha estado en contacto con Xavi Hernández para mostrar su disponibilidad. Parte de su familia sigue residiendo cerca de Barcelona y estaría dispuesto a hacer un esfuerzo para volver, convencido de que el Barça es un ecosistema propicio para rendir.

El club blaugrana tiene presente a Aubameyang aunque el club va a intentar el fichaje de Vitor Roque porque considera que se trata de una incorporación estratégica. El club blaugrana sabe que el brasileño apunta a crack y creen que es el momento propicio para traerle. El principal problema es la situación económica del Barça, que impide grandes dispendios si no hay ventas. En el caso de que Roque no pueda venir, Aubmeyang pasaría a ser prioridad siempre que no haya partido ya para Arabia.