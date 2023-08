Así se gestó el fichaje de Cruyff por el FC Barcelona

Entre los primeros rumores y la oficialidad del traspaso pasaron casi cuatro años El Barça pagó algo más de 65 millones de pesetas por el futbolista neerlandés

En su momento, el fichaje de Johan Cruyff fue el más caro del fútbol español, el traspaso del siglo. Quedó oficializado el 13 de agosto de 1973, a las 15.55 horas, en la habitación 1.043 del Alpha Hotel de Amsterdam y los protagonistas, Michels, Cruyff, Carabén y Cor Coster, celebraron el momento brindando con cava.

El fichaje de Johan Cruyff sí admite la categoría de serial o culebrón porque desde los primeros rumores hasta la culminación del acuerdo pasaron casi cuatro años. Fue una carrera de fondo contra todo tipo de obstáculos que finalizó tal y como querían el FC Barcelona y el jugador.

La historia arrancó en el verano de 1969, cuando se intuía que la temporada 1970-71 el fútbol español podría abrir sus fronteras a los jugadores extranjeros. El Barça empezó a moverse y se fijó en la sensación del momento: el neerlandés Johan Cruyff, del Ajax. Un talento puro, diferencial, de juego fácil y efectivo. Los rumores se dispararon.

El acercamiento de Buckingham

El primer acercamiento oficial, llevado con discreción absoluta, corrió a cargo del entrenador azulgrana, Vic Buckingham, en enero de 1970. El técnico inglés conocía bien a Cruyff, no en vano fue él quien lo hizo debutar en el primer equipo del Ajax la temporada 1964-65.

Johan, que había contraído matrimonio en diciembre de 1968 con Danny Coster, la hija de su suegro, joyero, aseguró que el Ajax no lo valoraba lo suficiente y que estaba dispuesto a jugar en el extranjero para "progresar". Johan finalizaba contrato en junio de 1971. El equipo neerlandés, por su parte, admitió que si llegaban ofertas interesantes, daría luz verde al traspaso.

El periodista Josep Maria Casanovas, en su libro 'Cruyff, una vida por el Barça' (1973), desveló que el jugador, el Barça y el Ajax llegaron a un acuerdo en los primeros meses de 1970 que quedó plasmado en un contrato privado. El traspaso ascendía a 1,2 millones de florines, unos 24 millones de pesetas (145.000 euros).

Fichaje 'suspendido'

Sin embargo, al no aprobarse la llegada de extranjeros tras una 'extraña' votación (por el giro inexplicable que se dio en relación a la apertura de las fronteras), el fichaje quedó 'suspendido' y Cruyff renovó para seguir vinculado al Ajax. Fue un revés importante para el Barça y el propio jugador. Johan había asegurado que "fuera de Holanda solo jugaré en el Barcelona".

Pasados tres años, y con luz verde para los extranjeros, el Barça volvió a la carga. La sorpresa fue que el presidente del Ajax, Van Praag, se descolgó pidiendo tres millones de dólares (unos 180 millones de pesetas). Cruyff, que tenía contrato hasta 1978, tomó cartas en el asunto y forzó la situación y declaró la guerra al Ajax.

Armand Carabén, gerente del Barça, llevó el peso de la negociación, que cerró después de que el jugador dijera "no" al Real Madrid, que se había entrometido, y el Ajax igualara a Cruyff las ganancias que percibiría en Barcelona. Pero, como dijo el el Flaco, "ya no es solo una cuestión económica". El Ajax le había arrebatado la capitanía, además de echarle a la afición encima. No había vuelta atrás.

Coste operación: 65 millones de pesetas

Al final, asegura Casanovas en su libro, el Barça abonó tres millones de florines al Ajax por su traspaso, algo más de 65 millones de pesetas (unos 400.000 euros). Otra cosa fueron los emolumentos del jugador que no trascendieron, aunque se habló de unos 18 millones de pesetas anuales.

El fichaje todavía tendría una última etapa: la tramitación de su ficha. Si el acuerdo llegó el 13 de agosto de 1973, Cruyff no pudo debutar oficialmente hasta el 28 de octubre, contra el Granada en el Camp Nou (4-0) en partido de Liga correspondiente a la 8ª jornada.

La cacicada administrativa no fue más que un tiro por la culata. La incomprensible demora dio alas a Cruyff. Desde su debut el Barça no perdió ningún partido liguero hasta cantar el alirón el 7 de abril de 1974, en El Molinón (2-4). La Liga, 14 años después, volvió a teñirse de azulgrana.