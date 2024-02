Casting a Míchel en el Bernabéu

El Real Madrid-Girona de este sábado (18.30 horas) en el Santiago Bernabéu también lo juega el Barça. Sobre todo porque el club azulgrana tiene la posibilidad este fin de semana de acortar distancias en su persecución a los líderes. Pero también porque la elección de un nuevo entrenador tras el anuncio de Xavi Hernández está 'caliente' y uno de los grandes candidatos es Míchel Sánchez.

El técnico del Girona gusta mucho a una parte de los dirigentes azulgranas y no cabe duda de que su gran temporada al frente del club rojiblanco está siendo seguida muy de cerca, ya no solo en el Barça, sino también en grandes clubes europeos en los que no está pasando desapercibido, como es el caso del Chelsea.

Un gran escaparate

Míchel ya dio una lección táctica en Montjuïc frente al FC Barcelona (2-4) y el Santiago Bernabéu se presenta como un escenario propicio para ratificar que es el tipo de técnico que necesita el club azulgrana por sus planteamientos valientes, su gusto por el fútbol de toque y la gestión del vestuario.

Por mucho que se quiera 'ningunear' la labor del equipo catalán con la vinculación con el City Group, lo que está haciendo el Girona esta temporada con Míchel al frente tiene un mérito incalculable. Los de Montilivi han pasado de ser una revelación, de hacer gracia, a convertirse en serios candidatos al título, lo que asusta y ya no gusta tanto según dónde.

Hasta el punto de que este sábado puede dar un golpe encima de la mesa muy importante. El Girona cayó sin paliativos en la primera vuelta contra el Real Madrid en Montilivi (0-3), pero la temporada pasada, el equipo de Míchel arrancó un valioso empate en el Santiago Bernabéu (1-1) y en muchas fases fue superior al de Carlo Ancelotti.

LALIGA

Míchel Sánchez, de 48 años, tiene contrato con el club gerundense hasta 2026 tras renovar el pasado mes de mayo y está muy concentrado en hacer historia en el equipo gerundense. De momento, ya ha superado la mejor puntuación en Liga con prácticamente toda la segunda vuelta por delante. Y Girona está enamorada de su entrenador.