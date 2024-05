Pellegrini habla del fichaje de Guido por Barça

Mientras el Betis se juega su participación en la Europa League en un pulso con la Real Sociedad, las noticias sobre el futuro de Guido Rodríguez están agitando el entorno bético. Manuel Pellegrini no es ajeno y se refirió al argentino en la rueda de prensa previa al partido ante el Almería.

El FC Barcelona ha llegado a un acuerdo con el futbolista, tal y como avanzó SPORT, y el entrenador valoró la situación del futbolista en este tramo final de campeonato. Guido termina contrato a final de temporada y firmará libre por el Barça por dos temporadas, con una tercera opcional.

Manuel Pellegrini señaló sobre los muchos rumores aparecidos que "son tantas las especulaciones de nombres permanentemente que tomaría mucho rato para anlizar cada uno. Ya veremos la próxima temporada con qué nombres vamos a contar, quién queda y quién se va".

De forma más concreta, el chileno destacó que "tanto Guido como el cuerpo técnico estamos centrado en el domingo". El Betis, en caso de vencer al Almería, pasaría provisialmente a la Real Sociedad por un punto a la espera del encuentro del cuardo blanquizul del lunes en Montjuïc.

En cualquier caso, Pellegrini tiene claros sus planes y no castigaría a ningún futbolista que se haya comprometido con otro equipo, como puede ser el caso de Guido Rodríguez: "Todo el plantel que está con nosotros va a seguir jugando porque pertenecen al Betis hasta final de temporada. Eso va con los rendimientos, no hay mayor problemas en este aspecto".

Claudio Bravo

Otro futbolista que apunta fuera del Betis es el ex blaugrana Claudio Bravo. Aunque se había especulado que el portero podría retirarse para entrar en el staff verdiblanco, Pellegirini fue rotundo negando esta posibilidad. "Claudio no se va a integrar en el cuerpo técnico porque no lo quiere ni es su camino para el futuro, va a seguir jugando no sé en qué parte, va a seguir jugando porque tiene edad para jugar más. Tiene un futuro de técnico pero no relacionado con el Betis".

Pellegrini ha puesto sus cinco sentidos volver a clasificar al equipo para la Europa League y, como mal menor, disputar la Conference League.