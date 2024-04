Xavi: "Queremos la segunda plaza para jugar la Supercopa"

El pasado miércoles se hizo oficial que Xavi Hernández seguirá en el banquillo del Barça la próxima temporada. Un día después, el técnico de Terrassa explicó los motivos de su cambio de opinión junto al presidente Joan Laporta, que mostró su confianza en el proyecto del egarense.

"Estoy emocionado por seguir un año más, con energía para preparar bien la próxima temporada. El grupo está muy bien. Hemos entrenado muy bien, el equipo está muy metido. La gente está con ganas de ganar y acabar la temporada bien, con buenas sensaciones", explicó Xavi sobre las sensaciones de todos tras el anuncio de su continuidad. El técnico de Terrassa, tras caer el equipo en los cuartos de final de la Champions ante el PSG y despedirse de cualquier opción de ganar la Liga tras perder en el Santiago Bernabéu, cree que el equipo no se va a descentrar en las seis jornadas que quedan para acabar el campeonato. "Pienso en todo lo contrario, por no haber hecho los deberes tenemos que dar más y acabar bien la temporada, nos jugamos ser segundos y poder ganar un título la próxima temporada".

Xavi, de hecho, ha marcado un objetivo claro para lo que resta de temporada. "El objetivo de mínimos que es clasificarse para la Champions ya casi lo tenemos tras la derrota del Athletic. Hay que ser segundos para jugar la Supercopa y eso pasa por ganar al Valencia. No será fácil. Tiene mucho mérito, es un equipo dinámico, con mucha velocidad y fútbol directo. Con jóvenes de la casa muy buenos y un entrenador fantástico, que conoce su casa".

El rival para la segunda plaza es el Girona, al que se enfrentará el Barça el próximo sábado y al que volvió a elogiar Xavi. "Es un rival directo. ya lo dije en la primera vuelta, es un rival muy fuerte".

Xavi, antes del inicio de la rueda de prensa / Valentí Enrich

La próxima temporada

Objetivos todavía tiene el Barça para lo que resta de curso, pero la planificación de la próxima temporada, una vez la continuidad de Xavi es oficial, se ha iniciado. El de Terrassa sigue confiando en que el club pueda operar con la norma del 1-1 en el mercado de fichajes. "La estrategia es la misma. Todo se consensuará con Deco, el presidente, la comisión deportiva, el staff... Ojalá lleguemos a la norma del 1-1, que nos ayudaría mucho. ¿Garantías de conseguirlo? La confianza que han generado. Deco y el presidente son optimistas. Él lo es por naturaleza, como yo. La temporada pasada nos condicionó no hacer todo lo que habíamos planificado. Esperamos que este año la podamos hacer".

No quiso hablar de nombres propios Xavi, con la excepción de Sergi Roberto, pero sí fue cuestionado por algunos nombres en su grupo de trabajo, concretamente por las incorporaciones de Julio Tous y Raúl Martínez. El primero es un preparador físico especialista en cargas, mientras el segundo es un fisioterapeuta de máxima confianza de muchos jugadores. "De Julio Tous no puedo decir nada. Raúl Martínez viene trabajando conmigo desde hace dos años. Es un hombre de máxima confianza y a pesar de que sea externo trabaja con nosotros desde hace tiempo. Cuando haya novedades ya las anunciaremos. De momento no hemos hecho ningún cambio en ninguna área", explicó un Xavi que confirmó que Pedri, que había entrenado al margen durante la semana, está bien y entrará este lunes en la lista de convocados para enfrentarse a un Valencia que busca una plaza para jugar en Europa la próxima temporada.

Sergi Roberto

No quiso hablar Xavi demasiado de la planificación para la próxima temporada, pero sí dejó claro que quiere seguir contando en su plantilla con el capitán, Sergi Roberto. "Sí, quiero que renueve y que se quede. Depende de él, el club ya sabe mi postura. Es un jugador que nos puede seguir ayudando muchísimo como ha hecho hasta ahora. Ojalá se quede y renueve", declaró el técnico catalán ante los medios de comunicación. El de Reus acaba contrato el próximo 30 de junio y tiene sobre la mesa una propuesta para seguir un año más, aunque también hay interés de otros clubes por hacerse con sus servicios. El capitán siempre se ha decantado por seguir en el club azulgrana. Ya lo ha hecho en los últimos años rebajándose el salario.