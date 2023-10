El Barça cree que Florentino tenía decidido no ir al Clásico antes del tweet contra Vinícius

El mensaje del directivo Mikel Camps contra el brasileño solo sería la excusa perfecta para declinar su asistencia en Montjuïc El dirigente blanco estaba recibiendo muchas presiones para que evitara el palco por el caso Negreira

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, no acudirá al palco de Montjuïc para el clásico entre el equipo blanco y el Barça. Supuestamente, el máximo dirigente blanco habría tomado la decisión tras el tweet del directivo blaugrana Mikel Camps contra Vinícius, aunque en el Barça creen que el mensaje en las redes sociales es solo una excusa para legitimar su ausencia y existe la sospecha de que Florentino tenía ya decidido no viajar de antemano por las presiones que estaba recibiendo desde el entorno madridista por el caso Negreira.

La noticia sobre la ausencia de Florentino Pérez fue filtrada anoche y tras la victoria del Barça en la Champions. Desde el entorno del presidente se explicaba que, finalmente, no acudiría encabezando la delegación blanca como protesta por la crítica pública a Vinícius y la falta de respuesta del club blaugrana ante esta acción. En el Barça, a estas horas, aún no tienen confirmación oficial de su ausencia y continúan trabajando en el encuentro previo al partido que habrá entre directivas, esté o no Florentino.

El Barça entiende que la situación de Florentino Pérez no era nada fácil esta semana tras las presiones que estaba recibiendo de su directiva y de los poderes fácticos de Madrid para que evitara la fotografía con Joan Laporta. Las palabras del presidente blaugrana denunciando una campaña orquestada desde la capital para perjudicar al Barça y con el caso Negreira como máximo exponente, han hecho daño y la presencia del presidente madridista significaba un apoyo que sería difícil de digerir.

El presidente del Barça, Joan Laporta, se vio hace pocos días con el director general del Madrid, José Ángel Sánchez, en la sede de LaLiga y ahí quedó patente el deshielo en las relaciones entre clubs. Se tenía clara la asistencia de Florentino al Clásico a pesar de que el Madrid se había personado en el proceso judicial del caso Negreira. Y es que a pesar de estas acciones de cara a la galería, Barça y Madrid están unidos en el proyecto de la Superliga y van muy unidos en temas económicos de enorme trascendencia para el futuro de los dos clubs. De forma interna han ido hablando a pesar de los gestos hostiles en público.

El Madrid sí estará presente en el palco con una delegación que podría encabezar algún directivo de máximo rango y con la presencia de Emilio Butragueño como responsable de relaciones externas de la entidad blanca. El Madrid, en todo caso, sí estará en el partido representado y lo hará en el palco evitando la imagen que dio la directiva del Sevilla, quienes declinaron la invitación y se fueron a la grada en protesta por el caso Negreira. Ningún club profesional, hasta ahora, ha tenido la misma actitud que los hispalenses.