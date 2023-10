¿Quién parará a Vinicius en el Clásico?

En los últimos partidos entre el FC Barcelona y el Real Madrid el técnico ha utilizado a Araujo de lateral para frenar a Vinicius Si se mantiene esta apuesta, Cancelo podría jugar en el centro del campo por su polivalencia

Ronald Araujo ha sido uno de los grandes protagonistas de los últimos clásicos. El uruguayo se ha consolidado como la gran apuesta de Xavi Hernández para ocupar el lateral derecho para frenar a Vinicius y ahora el técnico deberá decidir, tras la incorporación de Joao Cancelo, si mantener esta apuesta o cambiar sus cartas.

La irrupción del portugués, que está siendo uno de los mejores del curso hasta el momento, ha sido clave para elevar el nivel competitivo del equipo. Xavi necesitaba un especialista en el lateral derecho y Cancelo es uno de los mejores del mundo en su posición y lo está demostrando.

Sin embargo, el luso destaca más por sus cualidades ofensivas, pues irrumpe en espacios poco habituales para los laterales, sobre todo en zonas interiores. Y esto, que es tan positivo porque de sus botas nacen grandes jugadas de peligro que acaban en gol, tiene una nota negativa, que es que puede generar problemas defensivos a su espalda y que, como el técnico reconoció, es algo en lo que se está trabajando porque se están encajando más goles que la temporada pasada, con un histórico Ter Stegen.

"No es momento de hacer cosas raras"

La opción Araujo, con Cancelo en el centro del campo para potenciar el ataque, sería precisamente para reforzar la fase defensiva con un Vinicius que ha vuelto fuerte tras la lesión, con dos goles en los últimos tres partidos de Liga. No obstante, la baja de Koundé también hace que Xavi necesite al uruguayo liderando el eje central de la zaga con Christensen, aunque Iñigo Martínez firmó una gran actuación ante el Athletic.

Tiene varias posibilidades el técnico, pero por ahora ha sido claro: "No es momento ni de probaturas ni de hacer cosas raras. Es momento de ser prácticos para que se vea nuestro modelo de juego. No vamos a hacer ninguna novedad importante. Lo que venimos haciendo nos está saliendo bien. Hay que ir por el camino de donde venimos y no probar mucho". Así que, si no busca un giro inesperado Xavi, la incógnita está bastante despejada.