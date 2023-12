Araujo: "Con Xavi hemos vuelto a la filosofía de juego del Barça"

Ronald Araújo zanja cualquier posible rumor o información en torno a su salida del FC Barcelona. Al mismo tiempo que el club cerraba las puertas a la salida de un futbolista que es considerado uno de los pilares del vestuario, el propio defensa central manifiesta su compromiso con el escudo y los objetivos azulgranas en una entrevista concedida a los medios oficiales de la entidad.

Cree en Xavi Hernández

Araujo defiende el trabajo de Xavi Hernández al frente del equipo y está convencido de que el equipo está en la línea que debe. "Estamos haciendo un buen trabajo desde la llegada de Xavi, con él hemos vuelto a la filosofía de juego del Barça", considera. Y también pone en valor la gestión que desde los despachos están haciendo el presidente Joan Laporta o el director de Fútbol, Deco de Souza. "A pesar de la delicada situación económica del club, el equipo está muy bien, han llegado jugadores con talento que nos están ayudando mucho. Creo que podemos aspirar a ganar los títulos más importantes".

Araujo, tercer capitán de la plantilla por detrás de Sergi Roberto y Ter Stegen con solo 24 años, es uno de los jugadores que mantiene el espíritu ganador en el equipo por mal que vayan las cosas. En la entrevista concedida a la revista 'Barça', Ronald recuerda que "he ganado tres títulos con el Barça, pero quiero más". El internacional charrúa se define como "un ganador nato, quiero ganar siempre y, cuando pierdo, me caliento mucho y me cambia el carácter", fiel al espíritu de los futbolistas de su país como el exazulgrana Luis Suárez o el que fuera capitán del Atlético de Madrid, Godín.

Luis Suárez llegando a la concentración de la selección uruguaya / Twitter: Selección Uruguaya

En una temporada en la que el Barça vive en una montaña rusa, con resultados positivos en la Champions -disputará los octavos de final frente al Nápoles- que contrastan con su irregularidad en la Liga, de la que es vigente campeón, pero que en este curso se ha descolgado respecto a Girona y Real Madrid. Araujo se muestra ambicioso pese a los últimos tropiezos del equipo de Xavi Hernández. “Tengo ganas de triunfar, de aspirar a títulos importantes. Es un deseo personal y del equipo", afirma.

La fórmula de Ronald es la habitual: mantener el espíritu competitivo y creer en la plantilla y el staff técnico. "Espero una gran temporada. Siempre hay altibajos, debemos ser fuertes, no dejar de trabajar y confiar en que tenemos un gran equipo. Espero poder levantar los títulos más importantes a final de curso".

Koundé, Araujo y compañía son conscientes de que hay que dar un paso al frente a nivel defensivo / Valentí Enrich

Araujo cree que la plantilla del Barça está capacitada para luchar por todos los títulos hasta final de temporada. "Todos queremos ganar. Ha llegado gente con experiencia, algunos acababan de ganar la Champions y hay también gente joven que, cuando fuimos campeones de Liga la temporada pasada, vieron lo bonito que es ganar en este club. Espero que nos acostumbremos a ganar".

La capitanía del Barça y Puyol como referente

Araujo también habla a nivel personal de lo que ha significado para él portar el brazalete de capitán del primer equipo. "¿Ser capitán del Barça? Es un gran honor. Siempre he sido aficionado del Barcelona. Ser jugador de este club me hace muy feliz, así que imagínate lo que significa ser el capitán también", confiesa.

Como culé de cuna, Araujo asegura que Carles Puyol siempre ha sido su referencia cuando soñaba con enfundarse algún día la camiseta del FC Barcelona. "Carles es un referente para mí y para los que jugamos en la defensa, más aún en el Barça. Es el ejemplo que quiero seguir y que debemos seguir todos. Como capitán transmitió los valores del club como yo quisiera hacerlo. Tengo una buena relación con él, a veces me escribe y eso me pone muy contento.