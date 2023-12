La afición del Atlético veta el regreso de Joao Félix

El portavoz de la Unión Internacional de Peñas no le perdona la celebración del gol a su ex equipo "No queremos volverle a ver con la camiseta del Atlético", ha asegurado Alberto García

Joao Félix fue uno de los grandes protagonistas del Barça-Atlético disputado el pasado domingo en Montjuïc. El portugués fue el autor del único gol del partido, el que dio la victoria a los blaugrana, y lo celebró subiéndose a los paneles publicitarios con los brazos en cruz y dirigiendo su mirada hacia la grada. Casualmente, la parte superior de esa zona del Estadi Olímpic Lluís Companys la ocupaban los seguidores colchoneros que acudieron al enucentro.

El portavoz de la Unión Internacional de Peñas de la entidad madrileña, Alberto García, habla en nombre de un grupo muy importante de la afición y no le perdona "el gesto que tuvo el otro día", tal y como ha asegurado a los micrófonos de 'Deportes COPE'. El peñista colchonero le ha declarado, de forma oficiosa, persona 'non grata' en el Metropolitano y desea que Joao Félix no vuelva nunca a vestir la camiseta de su club.

Si has querido ofender, no lo has hecho. No ofende quién quiere, sino quién puede.

Si era de despedida, que te vaya bonito. Te unirás a ése selecto grupito de traidores que forman Hugo Sánchez, Courtois y alguno más.

Y si es porque no das para más, pues bastante tienes ya. pic.twitter.com/5S3gtbfNfY — Unión Internacional de Peñas Atlético de Madrid (@unionatm) 4 de diciembre de 2023

"Ahora resulta que es del Barça desde niño y celebra los goles como si hubiera un título en juego. Era su segundo gol en la Liga, no es que esté haciendo una gran temporada", recordaba con cierto resquemor García.

"Ha generado un ambiente hostil para el Metropolitano y no queremos volverle a ver" Alberto García, portavoz de la Unión Internacional de Peñas del Atlético

Y es que tiene claro que la celebración no debío producirse: "Es de desagradecido y una falta de respeto con una afición que ha sido la suya y le ha tratado bien", se queja el portavoz, que tiene claro que el luso cometió un error imperdonable: "Ha generado un ambiente hostil para el Metropolitano y no queremos volverle a ver con la camiseta del Atlético de Madrid puesta. No lo merece y no ha entendido ni a este club ni a esta afición", expresó visiblemente molesto.

Joao Félix se lamenta de una ocasión frente al Porto en la Champions League | Valentí Enrich

Alberto García espera que Joao Félix, pese a que sigue siendo propiedad del Atlético, no regrese al club: "Cuando alguien ha sido tan desagradecido y te traiciona es lógico que sea así. Es lo que es gracias al Atlético, que se gastó un pastón y le puso en primera fila del fútbol europeo". De todas formas, el portavoz de la Unión Internacional de Peñas atléticas considera que "tampoco es que haya tenido un gran cartel, ni ha venido nadie a pagar por él... Por eso está en el Barcelona", acaba.