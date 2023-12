Joao Félix cumple la 'Ley'

El 'Menino' materializó el tanto de la victoria del Barça ante el Atlético de Madrid Como rojiblanco, Joao Félix nunca había sido capaz de ver puerta ante el conjunto azulgrana

Joao Félix no sólo brindó los tres puntos al Barça la noche del domingo, también cobró su 'vendetta' particular. El 'Menino' materializó el único tanto del partido ante el Atlético de Madrid, equipo al que todavía pertenece, cumpliendo una ley más antigua que el propio fútbol: la 'ley del ex'.

El delantero portugués, cedido esta temporada en el FC Barcelona, marcó ante el Atlético de Madrid, club con el que está vinculado contractualmente, en el primer enfrentamiento oficial en el que ambos se encontraron. Para hacerlo, superó a Oblak con una preciosa vaselina en el minuto 28.

Como dato curioso, Joao Félix se había enfrentado hasta en ocho ocasiones contra el Barça cuando defendía los colores del Atlético de Madrid, pero en ninguno de los enfrentamientos fue capaz de perforar la portería contraria.

Griezmann y Memphis eran los otros dos futbolistas sobre el césped que podían cumplir con esta ley dado a su condición de exazulgranas. Ambos, sin embargo, se quedaron con las ganas. El 'Principito' no tuvo su noche, mientras que al neerlandés se le negó el gol tras una intervención providencial de Iñaki Peña.