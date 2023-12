"Lamine, sal y juega a fútbol"

Lamine Yamal recibe este lunes el premio The Youngest que otorga 'Tuttosport' El galardón destaca al candidato al 'Golden Boy' más joven de la historia

Jude Bellingham recibirá este lunes el galardón que le acredita como jugador más joven del año 2023, el Golden Boy que otorga desde hace 20 años 'Tuttosport'. El centrocampista inglés del Real Madrid sucede en el palmarés a dos futbolistas del Barça, Gavi (2022) y Pedri (2021).

Alejandro Balde estaba entre los principales candidatos a discutir el trofeo a Bellingham después de una excelente temporada en la que ha precipitado la salida de Jordi Alba del club blaugrana. Y en la lista se ha colado la que ha sido la gran sensación de esta inicio de temporada, el futbolista que, a sus 16 años, ha roto todos los récords de precocidad con el Barça y con la selección española: Lamine Yamal.

Su extraordinaria irrupción en la élite hizo que 'Tuttosport' le concediera una wild card para entrar en la lista de candidatos y le haya galardonado con el premio 'The Youngest' que distingue al candidato al 'Golden Boy' más joven de la historia.

Lamine está cumpliendo su sueño de niño y todo gracias a la valentía de Xavi, que no ha dudado en darle la alternativa para que despliegue todo su talento en el primer equipo. El joven centrocampista ha desvelado en una entrevista a 'Tuttosport' las palabras que el técnico del Barça le dijo el día que le hizo debutar, aún con 15 años, contra el Betis, a finales de la pasada temporada, convirtiéndolo en el debutante más joven de la historia del Barça en la Liga.

"Xavi me dijo sal y juega al fútbol, un excelente consejo, porque eso es exactamente lo que hago, jugar al fútbol", desvela un Lamine que siempre soñó con triunfar con la camiseta del Barça: "Siempre he sido hincha culer. Para mí es un sueño vestir esta camiseta. Es lo más importante y lo más hermoso. Me emocionó cuando era niño y jugaba en el juvenil, me emocionó en el primer equipo... Nací y crecí en Barcelona y estar aquí es lo mejor. Poder jugar en el Barça es inmenso. No importa dónde ni cómo".

Mis profesores en la escuela son más estrictos que Xavi

El delantero bromeó con su técnico y su vida en La Masia, residencia de los canteranos del Barça: "Estoy en uno de los dos o tres clubs más grandes del mundo, pero también es mi segunda casa. O mejor dicho, mi primera casa, porque estoy en La Masia desde que tenía siete años. Allí duermo y desde allí voy a la escuela. Me gusta ir a la escuela, aunque los profesores sean más estrictos que Xavi. Me gusta la física y la química".

Lamine es uno más en el día a día, tanto en La Masia como en la escuela: "Me llevo bien con mis compañeros. A menudo me preguntan sobre el partido, pero básicamente hablamos de las cosas normales que hablan los jóvenes".

El joven talento blaugrana aconseja a los canteranos que no renuncien a su sueño de llegar al primer equipo: "Les diría que lo crean, que sueñen y que crean. Este también es el secreto. Hay que entrenar, divertirse y trabajar mucho, pero sobre todo, tener un sueño e intentar hacerlo realidad con todas tus fuerzas".

Leo Messi me inspiró y me apasionó

Lamine reconoce que ha crecido mirándose en el espejo de Leo Messi, otro futbolista formado en La Masia que se ha convertido en el mejor de toda la historia: "Es mi idolo. Siempre lo ha sido y lo sigue siendo ahora que juego en el Barça. El me inspiró y me apasionó. Nunca he tenido otro ídolo y me emocionó el día que lo conocí y me pude hacer una foto con él".

Sobre el trofeo 'The Youngest', señaló: "Es un premio importante, el primero que recibo a nivel internacional, y me gustaría ganar el real, el 'Absolute Best'. Admiro a los futbolistas que lo han ganado, entre ellos está Messi, y me gustaría estar en ese cuadro de honor".