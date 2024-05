La portada SPORT de hoy, jueves 16 de mayo de 2024

Xavi habla claro. Pide fichajes: “Debemos reforzarnos o todo seguirá igual la próxima temporada. Hay que cambiar lo que no hemos hecho bien”. Baño de realidad: “El culé debe entender que la situación es difícil; no solo para competir con el Madrid, sino también en Europa”. Caso Vitor Roque: “La intención no era que Vitor Roque viniera en diciembre. El plan era que se quedase allí y siguiera creciendo”.

Christensen solo piensa en quedarse en Barcelona. El danés está feliz en la ciudad condal y quiere cumplir su contrato. Ha sido una pieza clave en el último tramo de temporada desde que fue reconvertido a pivote defensivo como recurso ante las lesiones y el bajo nivel de Oriol Romeu.

Alexia Putellas presenta su fundación 'Eleven'. El proyecto que lidera la capitana del Barça y de la selección busca cambiar la vida de las niñas a través del fútbol.

La Federación Española de Fútbol ha despedido de forma inmediata a Albert Luque. La entidad presidida por Pedro Rocha, siempre según la fuente citada, ya busca sustituto para el cargo de director deportivo de la Selección.

El Madrid arranca con una victoria los play-offs de la Liga Endesa superando al Gran Canaria por 105 a 70. El escolta bosnio Dzanan Musa lideró el triunfo blanco con 26 puntos; los visitantes firmaron un paupérrimo 8/29 en triples,

El Girona, tranquilo con la Champions. En el club consideran que no habrá problemas para adaptarse a la normativa de la UEFA y son muy optimistas con el proceso que tiene que llevar al Girona a jugar la primera Champions de su historia