"¿Joao Félix? Que dé la talla como esperábamos o que dé un buen dinero”

El partido de Joao Félix ante el Atlético de Madrid no ha dejado indiferente a nadie El luso marcó el gol de la victoria ante su exequipo, que todavía tiene sus derechos

Joao Félix está en boca de todos. 'O menino' se marcó ante el Atlético de Madrid, su exequipo, el mejor partido desde que viste la camiseta del FC Barcelona, pero no solo por su gol, si no por un extra de motivación

El partido del portugués no dejó indiferente a nadie, hasta el punto que el alcalde de Madrid, el reocnocido rojiblanco José Luis Martínez Almeida, ha querido dar su punto de vista sobre la actuación de Joao Félix y su futuro:

"No me molestó la celebración. Primero tenemos que mirarnos a nosotros mismos porque la primera parte no fue buena y la segunda sí", aseguró el alcalde de Madrid sobre el partido del domingo.

"Lo que haga Joao Félix no me altera y no me enfada. Tiene contrato con nosotros y eso nos puede beneficiar", explicó a los micrófonos que se acercaron a preguntarle en un acto de reconocimiento previo al día de la Constitución.

"O nos lo quedamos y que dé la talla en el Atlético de Madrid, como todos esperábamos, o que deje una buena cantidad de dinero", sentenció ante la insistencia de los periodistas por una opinión de Almeida sobre el futuro del portugués.

Lo cierto es, como ya os hemos contado en SPORT, el Barça quiere que Joao Félix siga y forzará para que así sea junto con la ayuda de su agente, Jorge Mendes. Lo que está claro, sin embargo, es que el club azulgrana no llenará las arcas atléticas como con Griezmann y no está dispuesto a pactar un traspaso ni por 70, ni 60 ni tan siquiera 50 millones de euros por el portugués.