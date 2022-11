Se abre la guerra por Enzo Fernández: Barça y United, atentos al mediocentro

El club inglés quiere incorporarle en el mes de enero, pero el Benfica no negociará nada hasta verano En Portugal aseguran que su traspaso puede alcanzar cifras millonarias

No hay duda que Enzo Fernández se ha convertido en una de las grandes revelaciones de la Champions. El mediocentro argentino ha despertado admiración por su juego como organizador y, desde Portugal, aseguran que ya ha comenzado la puja por su traspaso.

El diario 'Record' confirma que el Manchester United le quiere ya para enero y que el Barça se ha interesado en él como posible sucesor de Busquets. Todo indica que el argentino alcanzará un precio prohibitivo porque no hay demasiados futbolistas de su estilo.

SPORT ya avanzó hace unas semanas que el área técnica del Barça seguía con mucha atención las evoluciones de Enzo Fernández en el Benfica. Le han seguido en varios partidos y no hay dudas de su calidad, aunque sí de su posición.

Y es que Enzo está acostumbrado a jugar en doble pivote con ayuda de algún centrocampista más físico y en el Barça debería formar solo por delante de la defensa. También es cierto que en Argentina había explotado en esa posición de pivote único con un buen rendimiento.

El club blaugrana ya se interesó por él cuando pertenecía a River Plate. Ramon Planes, ex secretario técnico del club blaugrana, habló con sus agentes pero el Barça no disponía de capacidad económica en esos momentos y se trataba de una apuesta por lo que no se pudo contemplar su incorporación. Meses después, el Benfica le firmó por unos 12 millones de euros comprando el 80 por ciento de sus derechos. Y en Portugal se ha convertido en una estrella.

El Barça no está para entrar en pujas y el United parece dispuesto a ofrecer algo más de 60 millones de euros por el futbolista. El Liverpool también está al acecho, aunque no ha realizado ningún movimiento.

El club blaugrana sabe que no puede fallar en el sucesor de Busquets, pero hoy por hoy, la parte técnica del club preferiría firmar a Zubimendi (Real Sociedad), aunque todo dependerá del límite salarial ahora en enero o a partir de junio.