Jordi Cruyff tantea la operación Zubimendi

La buena relación del director deportivo del Barça con el entorno del jugador es muy cercana Su cláusula no ha subido a pesar de la renovación. Es de 60 millones, pero el Barça lo ve alto

Va a ser uno de los fichajes estratégicos para darle un nuevo empujón al proyecto. El Barça prepara una inversión importante para reforzar la posición de mediocentro, en previsión a la salida de Sergio Busquets a finales de temporada. De hecho, el área deportiva lleva meses peinando el mercado y ha puesto encima de la mesa de Xavi varias opciones. Desde jugadores más físicos hasta futbolistas contrastados y que podrían llegar libres en junio.

Más de 10 jugadores han sido observados por la secretaría técnica, pero quien genera más consenso -no unanimidad- es Zubimendi, de la Real Sociedad. Xavi le quiere sí o sí porque está convencido de que su juego posicional, su fútbol al primer toque y su juventud le hacen idóneo para ser el heredero de Busquets. Desde el club no se duda de su calidad como futbolista, pero también que su precio está en los 60 millones de euros de su cláusula de rescisión y hay mucho temor a equivocarse. La inversión, sin duda, puede ser de riesgo pero Xavi no cede por ahora.

Desde el club blaugrana ya se hicieron acercamientos hace unos meses con el entorno del jugador. Y el director deportivo, Jordi Cruyff, ha intensificado los contactos con los agentes de Zubimendi, con los que mantiene una relación muy directa desde hace muchos años. Iñaki Ibáñez, agente de Zudimendi, también lo fue de Cruyff durante su carrera como jugador, y ha colaborado con el Barça en alguna operación de éxito como la llegada de Aubameyang al club blaugrana a coste cero el pasado verano.

En el Barça vieron como una buena señal que Zubimendi renovara hace unos meses hasta el 2027, pero que su cláusula de rescisión se mantuviera hasta los 60 millones de euros. La gran pregunta es si el Barça será capaz de rebajar ese precio inicial, o bien con la inclusión de jugadores o con un pago fijo y otros variables, para que Zubimendi pueda vestir de blaugrana. Lo que no quiere hacer el Barça es una OPA hostil hacia la Real Sociedad sino montar una operación amistosa en la que todo el mundo se encuentre cómodo. O ahora en enero o más bien para el mes de junio cuando todo sería más natural.

Es evidente también que el Barça mantiene en cartera otras opciones para la posición de mediocentro por si el fichaje resultara imposible. Hace unos meses todo parecía más complicado, pero ahora hay algunos brotes de optimismo en que todo pueda llegar a buen puerto. La insistencia de Xavi en este tema es total, por lo que el Barça lo va a intentar si el jugador quiere venir al Camp Nou. En estas próximas semanas es cuando se jugará la partida. La prioridad es Zubimendi, pero no descarten a nadie aún.