Abidal intuye el futuro de Lewandowski

El ex futbolista francés del Barça ha participado en el Congreso Sport Business de Polonia Abidal le ve potencial para seguir vinculado al fútbol una vez haya colgado las botas

Eric Abidal ejerció de director deportivo del Barça de 2018 a 2021. Antes formó parte del equipo que Pep Guardiola llevó a la excelencia. El francés ha participado en el Congreso Sport Business Polonia, donde ha charlado sobre el presente de la industria del fútbol y sobre su experiencia como máximo responsable deportivo al más alto nivel.

Durante su intervención, tuvo tiempo para responder a las preguntas de los presentes y, entre sus reflexiones, habló sobre el potencial que tiene Robert Lewandowski para convertirse en un gran director deportivo: "Tuvo una carrera mejor que la mía, por lo que debería ser más fácil. Tiene las cualidades adecuadas para ejercer como director deportivo y creo que lo haría bien, no solo en Polonia, sino en toda Europa".

Lewandowski marcó ante el Alavés | JAVI FERRÑÁNDIZ

Y es que Abidal entiende que "Robert es uno de los mejores jugadores del mundo y tiene una enorme experiencia. Entiende el juego y mo le teme a los desafíos difíciles. Las organizaciones o clubes nacionales siempre quieren tener gente así y Lewandowski podría transmitir los conocimientos adquiridos a lo largo de los años". Lo argumenta explicando que "sabe lo que significa entrenar duro y competir al más alto nivel. Es un ejemplo de deportista profesional".

Eso sí, el ex internacional galo se muestra cauto: "No puedo decidir por él ni aconsejarle. No siempre es fácil elegir tu próxima profesión. Sin embargo, tiene potencial y calidad", acabó.