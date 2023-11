La apuesta de Lewandowski con Klopp que impulsó su carrera

El polaco explicó en 'The Players' Tribune' cómo le marcó la figura de Klopp en sus tiempos en el Dortmund 'Lewy' recordó las formas que tenía el alemán de apretarlo y cómo podía charlar con él como si fuera un padre

"Una vez hice una apuesta con Jürgen Klopp". Con esta frase empieza el relato de Lewandowski en 'The Players' Tribune' sobre el impacto del técnico en su carrera. El polaco cuenta las dificultades que vivió en sus inicios en el Dortmund y la fórmula que encontró Klopp para cambiar la dinámica.

"Era 2010 y llevaba unos meses en el Borussia Dortmund. Honestamente era muy duro. Cuando llegué apenas hablaba una palabra en alemán. El clima era gris y lluvioso y con Klopp la intensidad en los entrenamientos era muy muy alta. Estaba desesperado por dejar mi huella en el club y Klopp quería retarme", empieza recordando.

"Así que hicimos una pequeña una apuesta en los primeros meses. Me dijo: 'por cada entrenamiento que marques 10 goles te daré 50 euros, pero si no los marcas me los pagarás tú'. En las primeras semanas tuve que pagarle casi cada día 50 euros. Él se reía. Pero unos meses después cambiaron las tornas. Así que un día dijo: '¡Basta! De acuerdo. Es suficiente. Ahora estás listo de verdad'. Pero en realidad aún no lo estaba: los partidos eran distintos a los entrenamientos. Empecé la temporada en el banquillo y jugué más en la segunda parte del curso".

Lewandowski recuerda como en la segunda temporada tampoco terminaba de encontrar su sitio jugando por detrás del '9' de entonces. Un día le preguntó directamente a Klopp: 'A ver, ¿qué quieres de mí?'" Fue entonces cuando tuvieron una charla que terminó de impulsar su carrera en el Dortmund.

"Tres días después marqué un hat-trick y di una asistencia contra el Augsburg. Ganamos 4-0 y fue un punto de inflexión. Ahora me doy cuenta de que la conversación con Jürgen fue como las que me hubiera gustado tener con mi padre. Una de esas que no había podido tener en muchos años. Podía hablar con Jürgen de cualquier cosa. Podía confiar en él. Es un hombre de familia y tiene mucha empatía con lo que ocurre en tu vida privada".