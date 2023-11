La seguridad de Ortega: "Con el Barça no se pueden tener dudas"

El técnico azulgrana habló de los problemas físicos de Dika Mem y admitió que Petar Cikusa tiene "cosas de genio" "La historia de Gonzalo con el Barça tiene que terminar de la mejor manera posible", indicó el malagueño sobre el portero

Carlos Ortega acaba de firmar su renovación con el Barça por otras dos temporadas, hasta junio de 2026. El malagueño llegó al banquillo en 2021 en una época de vacas más flacas a nivel económico y está sabiendo reinventar un equipo herido de muerte por las bajas de Ludovic Fàbregas y Luka Cindric más la grave lesión de Domen Makuc.

El que fuera jugador del Dream Team durante 11 temporadas se ha puesto el mono de trabajo al igual que toda la plantilla para superar todas las previsiones en un gran inicio de temporada que se ha visto frenado a nivel de sensaciones en los últimos encuentros con la derrota por 36-41 ante el Telekom Veszprém como momento más delicado.

Ortega conversó ampliamente con SPORT para analizar el momento en el que se encuentra el equipo, algunos nombres propios como Pérez de Vargas, Dika Mem o Petar Cikusa y las opciones de cara a una Super Globe que llegará ya la semana que viene.

¿Qué supone esta renovación?

La confianza y el respaldo del club hacia mí y hacia mi staff para asumir los próximos años. Se antojan complicados por la situación que estamos viviendo, pero sin duda la idea del Barça es seguir peleando por todos los títulos. Se puede formar un equipo para seguir intentando luchar por todos los títulos.

Usted ya estuvo 11 temporadas como jugador y ahora es el tercero en el banquillo. ¿Qué le ha dado el Barça?

Como jugador solo he tenido dos clubs, Maristas de Málaga y el Barça, que es donde he estado más tiempo. Lo supone todo. Es el club con el que conseguí casi todos los títulos y en el que maduré como jugador y como persona, porque me vine aquí solo con 23 años.

¿Tuvo dudas en algún momento?

Con el Barça no se pueden tener dudas nunca, porque es un club ganador que siempre quiere competir. Es cierto que la situación actual es complicada, pero el Barça siempre será 'top' en todas sus secciones y el balonmano no va a ser menos.

Ortega es un ejemplo de compromiso con el Barça | VALENTÍ ENRICH

Vamos a la actualidad. El equipo ha maravillado desde el inicio de la temporada, pero ha perdido solidez en las últimas semanas... ¿Le preocupa?

Por supuesto. El equipo ha estado a un nivel superbrillante durante gran parte de la temporada cuando parecía que con la baja de Domen nos podríamos tambalear un poco. Muchos jugadores han dado un paso adelante, la irrupción de Petar (Cikusa) ha ayudado y tenemos varias combinaciones en defensa y en ataque. Es cierto que en los últimos partidos sobre todo a nivel defensivo no hemos estado tan brillantes. Muchas veces te vas dedicando a preparar partidos y te olvidas un poco de meter más a la gente. En el centro defensivo tenemos a dos jugadores nuevos que tenemos que ir metiendo poco a poco y a veces la vorágine de la competición no te ayuda a esto. Esta semana de parón nos viene bien para separarnos un poco, porque estar aquí entrenamos con mucha presión y se aprieta a algunos más que a otros o a alguno más de la cuenta alguna vez. Lo malo es que nos vamos a encontrar para jugar enseguida un título muy importante.

¿Estas sensaciones regulares de los últimos partidos responden más a este cansancio mental que al físico?

Yo creo y espero que sí. Hemos sacado partidos muy importantes y después vino la dura derrota contra el Veszprém, un equipo que puede ser el máximo favorito para llegar a la Final Four e intentar conseguir la Champions que se le resiste. Fue doloroso y no hay que poner paños calientes por ser en casa y por encajar 41 goles. Tenemos que estudiar la derrota para ver cómo podemos mejorar para hacerles daño, porque estará en la lucha por la Champions.

El centro defensivo ha funcionado a la perfección con usted, pero en estos partidos parece que la defensa se hunde más en torno a los seis metros...

La baja de 'Ludo' nos condiciona un poco en los cambios. Nuestra mejor defensa sobre el papel nos obliga a ir a dos cambios, que en el balonmano moderno a veces es difícil. El Veszprém nos corrió mucho y nos impidió a veces hacer esos dos cambios. Tenemos que darle vueltas. Está la opción de Tim (N'Guessan) en el centro, la opción de los pivotes que acaban de llegar y que tienen que dar un paso adelante... pero necesitan tiempo. Jaime (Gallego) viene de una lesión de un año entero y no veremos su verdadera valía hasta febrero después del parón de selecciones. Y Javi (Rodríguez) tiene que ir cogiendo los mecanismos y sobre todo ese punto de agresividad que echo de menos en él.

Ortega se mostró moderadamente optimista | VALENTÍ ENRICH

No hay que perder la realidad de vista. El Magdeburgo perdió a Saugstrup la temporada pasada e incorporó de inmediato a Bergendahl. El Barça perdió a Fàbregas y no fichó el referente que usted pedía, se lesionó Makuc y no se ha fichado...

Sí, sí, es así. Es la situación del club y vamos a asumirla con los jugadores que tenemos y con los que puedan subir como Petar (Cikusa), que ha tomado responsabilidades en momentos de riesgo. Confío en que esta tendencia vaya a mejor en un año o dos y si no, pues nos adaptaremos y trataremos de sacar siempre lo mejor de todos.

¿Puede confirmar que no habrá refuerzos esta temporada?

Yo no soy el que manda en el tema económico. No tengo ninguna duda de que la directiva si ve que estamos necesitados nos va ayudar, pero yo no tengo la última palabra ahí.

¿Usted qué les ha dicho?

Hombre, que siempre quiero tener el mejor equipo posible para competir. Mientras más fondo de armario tengamos, más posibilidades habrá, aunque a veces cuando a un equipo le faltan efectivos siempre hay jugadores que dan un paso adelante y cuando tiene muchos hay dos o tres que no se sienten integrados y se diluyen. Ahora mismo el equipo es esta plantilla y tenemos que defenderlo a muerte.

Arrójenos un poco de luz sobre esos calambres que viene sufriendo Dika Mem.

Bueno, eso es más cosa de los médicos, ¿no? Lo que vemos es que son unas rampas que le están dando en partidos de mucho estrés. Ya le pasó a finales de la temporada pasada y el cuerpo médico está analizando todo para que no siga ocurriendo. Al menos no es grave, porque ya visteis que le pasó contra el Veszprém y dos días después jugó contra el Nava. Es un jugador muy importante para nosotros y estamos viendo todas las causas y los efectos para que le deje de ocurrir.

Dika Mem es una pieza fundamental en el Barça | EFE

Entre poner a Petar Cikusa porque lo está haciendo muy bien y sus 17 años, ¿en qué punto está?

La verdad es que hay partidos de muchísima entidad en los que quizá sacarlo de inicio sea un paso demasiado grande para él. Tiene cosas de genio, pero no podemos olvidar que tiene 17 años y que necesita kilos, porque pesa muy poco. Cada paso tiene que ser firme. Ahora toda la prensa habla de los hermanos Cikusa, pero hay que ir paso a paso, tienen que tener los pies en el suelo y hemos de ser muy cuidadosos con ellos. Ojalá consigan asumir ese rol importante en el futuro, pero no pueden pasar del 5 al 10. Tienen que ir quemando etapas y en el deporte es difícil llegar, pero todavía lo es más mantenerse y eso es lo que queremos, que se mantengan.

¿Qué tal es su relación actual con Gonzalo Pérez de Vargas?

No ha variado. Obviamente no fue plato de buen gusto quitarle la capitanía. Ahí no se encontró a gusto conmigo ni con la situación, pero yo creo que con el paso del tiempo lo ha digerido. Él tiene que encontrar su sitio y nos tiene que ayudar al máximo el tiempo que siga aquí. Le he dicho por activa y por pasiva que sigue siendo muy importante. Hasta ahora en Champions ha jugado más Emil, porque es que ha estado parando como un animal, todo hay que decirlo. Su historia en el Barça tiene que terminar lo mejor posible.

De hecho, en Nava de la Asunción volvió a ponerlo cuando peor estaba el partido después de que jugase Nielsen del 31' al 40'...

Y fue clave para remontar en un partido que se nos había puesto cuesta arriba. Yo he manifestado que Gonzalo es un grandísimo portero, que es un jugador muy importante y tiene que dar su mejor versión hasta el final. Estoy seguro de que con el paso del tiempo irá a mejor, porque el tema de la capitanía lo ha tenido que digerir. Somos humanos y le ha podido costar un poco.

El Barça se ha vuelto a quedar en cuadro en Barcelona | FCB

Llega la Super Globe. ¿Le tiene especiales ganas a esta competición tras lo mal que lo pasó tras perder el primer año y tras caer el año pasado otra vez contra el Magdeburgo quizá sin merecerlo?

Sí, claro. Y todo el equipo, aunque este año es más difícil si cabe. Quizá el Al-Noor no es el más peligroso de los saudíes, pero nos ha tocado también el Al-Ahly, al que ganamos en Doboj con un resultado engañoso con un partidazo de Gonzalo y hay que ser primeros para pasar. Hacen un balonmano moderno y europeo, con capacidad de penetración y de lanzamiento exterior. Va a ser un partido muy duro y si llegamos a semifinales nos encontraríamos con el actual líder de la Bundesliga, el Füchse Berlin.

¿Cree que el Füchse es el equipo más en forma de Europa?

Podría ser. Tienen tres jugadores que están marcando diferencias. Lasse (Andersson, ex del Barça) está jugando su mejor temporada en la Bundesliga, Gidsel sin duda y después la portería (el serbio Milosavljev y sus más de 130 kilos de peso), pero están sufriendo lesiones. Además, no están pudiendo fichar por temas contractuales pese a que lo están intentando y tantos partidos con algún jugador menos se acusa. De hecho, creo que el segundo portero también se ha lesionado (cierto, el ruso Kireev estará "varias semanas" fuera por una lesión en una mano en la que ha recibido puntos de sutura). Son de los que mejor están jugando en Europa y quizá estén siendo los mejores, sí.

Que todo el mundo tenga claro que vamos a luchar por cada partido y por ganar la Super Globe

¿El equipo está preparado para luchar por la Super Globe?

No tengo ninguna duda. Siempre hay alguna desgracia negativa cuando se van tantos jugadores con sus selecciones, pero esperemos que sea lo menos posible. Por suerte Blaz (Janc) está pudiendo descansar por sus molestias en el tendón de Aquiles. Los jugadores del Barça tienen un espíritu competitivo muy alto y la mayoría llevan muchos años compitiendo por todo. Tienen este gen competitivo que quizá en algún otro equipo no se tenga. Vamos a ver cómo llegamos y que todo el mundo tenga claro que vamos a luchar por cada partido y por el título.

¿Cómo prepararán la Super Globe sin jugadores y con algunos volando directamente desde los Panamericanos?

Estamos trabajando sabiendo que tenemos dos partidos seguidos con el Al-Noor y el Al-Ahly. Ya los tenemos preparados a nivel teórico. El de Al-Noor será un poquito más escueto e intentaremos jugar sobre todo con los menos castigados. El Al-Ahly insisto en que es un rival muy serio y tendremos que poner toda la carne en el asador como me gusta decir. Y si pasamos también tenemos mucho trabajado con el Füchse con sus partidos de la Bundesliga. Habrá que ver cómo llegan, porque hay rumores de bajas. Hay que preparar mucho a nivel teórico y poquito en la práctica, porque no podremos entrenar. Un poco andando en algún entrenamiento y en los partidos allí... Es lo que hay.