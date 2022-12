Gonzalo: "Estoy orgulloso de ser el capitán de este equipo"

"En semifinales nos costó mucho y lo más importante es que hemos ganado el título", comentó Dika Mem Melvyn Richardson recalcó que era "importante acabar bien el año con un título, así que todo perfecto"

El Barça ha conquistado este domingo en Málaga la primera edición de la Supercopa Ibérica tras derrotar el sábado al Sporting en una durísima semifinal (37-34) y este domingo con gran autoridad al FC Porto en la final (32-24) en el tercer partido en menos de 48 horas.

Feliz por un nuevo título del que ha sido parte decisiva pero un poco harto de este abuso del calendario, Gonzalo Pérez de Vargas recalcó tras recoger el trofeo que sus primeras sensaciones "son de fatiga. Lo que hemos vivido estos cuatro días no es bueno para nuestro deporte, porque no podemos dar el mejor de nosotros. Ha habido lesiones en esta Supercopa y es la única pega que pongo, porque el formato me gusta y los rivales han sido de gran calidad".

"También tengo una gran sensación de orgullo por cómo ha reaccionado el equipo después de un golpe duro en Nantes por las dos lesiones importantes. Estoy orgulloso de ser el capitán de este equipo. Los que llevamos más tiempo intentamos siempre explicar a los nuevos lo que implica ponerte esta camiseta y que cuando eres el campeón todos te quieren ganar", prosiguió el toledano.

Pérez de Vargas realizó otro espléndido encuentro | EFE

A modo de balance del año, Gonzalo recalcó que siendo realistas "no hemos perdido ningún partido en 2022. Ganamos la final de la Champions por penaltis y perdimos en la prórroga la final de la Super Globe. Con la exigencia que tiene el balonmano europeo, no haber perdido ningún partido dice mucho de este equipo, de su espíritu ganador y espero que lo sigamos manteniendo".

Dika Mem y Richardson

En la misma línea, Dika Mem aseguró tras marcar ocho goles en la final que se el equipo "está cansado. Son muchos partidos y en muy poco tiempo. Cada vez hay más. Hace tres días jugamos en Nantes un partido muy difícil, hace menos de 24 horas jugamos contra el Sporting y ahora contra el FC Porto. Es muy duro, pero creo que tenemos plantilla para eso".

"Nos hemos enfrentado a dos grandes rivales que podrían habernos ganado. En semifinales nos costó mucho y lo más importante es que hemos ganado el título. Ahora no tendré apenas descanso, porque el 26 volvemos con la selección. Hay que seguir, pero es verdad que es muy duro", añadió el gran referente ofensivo del equipo.

Con ocho goles, Dika Mem fue el MVP de la final | EFE

Por último, el lateral Melvyn Richardson coincidió en que esta fase de la temporada "es difícil. Teníamos muchas bajas y todos estamos un poco tocados y cansados. Lo hemos hecho bien y no hemos tenido más lesiones. Era importante acabar bien el año con un título, así que todo perfecto".

"En 2022 hemos perdido un partido importante, la final de la Super Globe, pero cada vez estamos jugando mejor como grupo y personalmente me encanta jugar con este equipo. Si juegas en el Barça tienes que ser capaz de marcar diferencias y aquí todos los jugadores son capaces de hacerlo. Este equipo tiene mucho talento y hay que seguir trabajando", manifestó el francés.

Por último, el hijo del mítico Jackson Richardson también habló de su evolución: "Poco a poco estoy cogiendo mi ritmo. La temporada pasada tuve una lesión en el pubis que me molestaba mucho y desde el Europeo me he ido encontrando mejor físicamente y también en el equipo. Jugar en el Barça era un sueño para mí y por eso estoy tan feliz aquí".