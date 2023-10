Los hermanos Janc, cara a cara en la ‘caldera’ del Celje

El Barça visita este miércoles al Celje Pivovarna Lasko a las 18.45 horas en un duelo de hermanos Blaz se volverá a enfrentar a su hermano Mitja, máximo goleador Celje con 23 goles a sus 20 años

No se cansa Blaz Janc de decir que su hermano Mitja es tan bueno o incluso mejor que él. El polivalente genio azulgrana volverá a casa este miércoles a las 18.45 horas para medirse a un Celje en el que se formó y enfrentarse por tercera vez al talentoso central. Ese será uno de los grandes atractivos del encuentro al igual que sucedió el pasado mes de febrero, aunque en esta ocasión el campeón de Eslovenia parece haber perdido bastante potencial tras la marcha de varios de sus referentes.

Volviendo a los hermanos, Mitja Janc ha dado un enorme paso adelante y se ha convertido en uno de los pesos pesados del Celje aprovechando la baja del citado Vlah. Con tan solo 20 años, el central es el máximo realizador de su equipo en esta Champions con 23 goles.

"El Celje no tiene nada que perder. Son un equipo con calidad para ganar a cualquiera y no me fío de la mala suerte que están teniendo. Por mi parte siempre es bonito volver a casa", comentó en la previa un Blaz Janc que llegará a tope tras descansar el domingo pasado en la visita al Ángel Ximénez Puente Genil.

Menos argumentos

Cada verano el Celje pierde referentes y esta temporada no ha sido una excepción con el citado internacional esloveno Vlah como gran nombre propio. Además, el equipo que dirige Alem Toskic vio cómo el también central Tilen Strmljan se marchaba al Hannover (el equipo desde el que llegó Carlos Ortega al Barça) y el extremo derecho Gal Marguc fichaba por el Nexe croata. En el capítulo de fichajes, este gran emblema de lo que debe ser un club de cantera ha incorporado al central serbio Stefan Dodic (cedido del Kielce), al extremo izquierdo Vid Kacicnik (Maribor).

Blaz Janc hablaba de “mala suerte” del Celje y lo cierto es que tiene razón. Aunque es la peor defensa de la Champions con 138 goles, su exequipo tuvo opciones en tres de esos duelos. Salvo en Magdeburgo (39-23), perdió en la pista de GOG por 38-36 y en casa ante FC Porto (29-30) y Montpellier (29-31).

Los hermanos Janc, talento puro | EFE

Por su parte, el Barça buscará su quinta victoria para seguir al frente del Grupo B antes de recibir la semana que viene al Telekom Veszprém de Ludovic Fàbregas. “Ellos venderán muy cara la derrota. Nos enfrentamos a un equipo muy joven se crece ante la adversidad”, comentó Carlos Ortega. Con una plantilla exclusivamente balcánica, el Celje cuenta con 14 jugadores menores de 23 años.

Brutal remontada en febrero

Liderado por Gal Marguc, el Celje Pivovarna Lasko realizó uno de sus mejores partidos de la pasada temporada frente al Barça y tuvo el partido prácticamente ganado... pero terminó perdiendo en unos espectaculares minutos finales de Emil Nielsen.

Con un ambiente extraordinario en la ‘Dvorana Zlatorog’ (Sala Cuerno de Oro’), el conjunto esloveno mantuvo a raya a los azulgranas con una defensa intensa y ayudado por las inexplicables decisiones arbitrales que desquiciaron por momento tanto a Carlos Ortega como a varios de sus jugadores. Con esas premisas, los eslovenos vencían por 27-24 con posesión a cinco minutos del final.

Dika Mem ante el Celje la temporada pasada | FCB

Ahí la irrupción del portero danés y la raza de un equipo que se resistió a perder más una clara falta en ataque no señalada que cometió Dika Mem dieron paso a una reacción con el galo como referente en uno de sus partidos más grises hasta ese momento. El Barça logró empatar en el último minuto (27-27), provocó una pérdida de los locales que aprovechó a la contra Aleix Gómez para dar la vuelta al marcador y Nielsen evitó el empate. Al final, 27-28.