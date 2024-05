Motta gusta mucho a Laporta y su entorno para el Barça

En el Barça hay debate sobre elentrenador desde el mes de enero cuando Xavi anunció su salida a finales de temporada. El club blaugrana sondeó a varios entrenadores, pero finalmente Joan Laporta decidió que el actual técnico continuara. Ya desde entonces, hay un entrenador que siempre le ha gustado al presidente y es Thiago Motta. No solo le conoce sino que se le ha seguido atentamente esta temporada y su juego en el Bolonia ha entusiasmado.

Cuando Xavi parecía que no iba a seguir ante la falta de consenso en la directiva, el nombre de Motta estuvo encima de la mesa. Se habló con él porque la Juventus estaba apretando y podían quedarse sin entrenador. Finalmente, y en un cambio de guión inesperado, Laporta decidió que Xavi cumpliera el contrato que le restaba y Motta continuó gestionando su futuro. Acaba contrato el próximo 30 de junio y varios grandes del calcio se lo están disputando.

El escenario ha vuelto a cambiar en los últimos días y ahora pinta que Xavi no seguirá la próxima temporada porque ha perdido la confianza del presidente, El abanico de entrenadores se va a volver a abrir y Motta seguro que estaría en la terna final. También es cierto que Deco estaría apostando más por una figura interna, con Rafa Márquez como posible sustituto, pero el actual entrenador del Bolonia puede tener sus opciones...siempre que no haya firmado por nadie. Motta se lo mira desde la distancia y propuestas no le van a faltar, aunque el Barça es el Barça.