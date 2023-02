¡Un Barça irreductible sale victorioso de la 'trampa' del Celje!

El cuadro azulgrana no estuvo nunca cómodo, pero reaccionó con épica cuando caía por 24-20 en el 48' La entrada de Nielsen y la mejoría defensiva fueron clave en una victoria con un arbitraje indigno de Champions

¡Lo de este Barça es increíble! En su peor partido de la temporada y cuando más difícil parecía, el equipo de Carlos Ortega resurgió con heroicidad para imponerse por 27-28 en la pista del Celje Pivovarna Lasko con un tanto final de Aleix Gómez cuando la extraordinaria afición local ya celebraba la victoria. ¡Qué partidazo y qué pena que los árbitros se empeñasen en estropearlo!

FICHA TÉCNICA CHAMPIONS LEAGUE CEL 27 ________________ 28 BAR ALINEACIONES CELJE PIVOVARNA LASKO, 27 (15+12): Gal Gabersek (p.), Tilen Strmljan (5), Stefan Zabic (2), Ziga Mlakar (2), Ante Ivankovic, Gal Marguc (8, 5p.), Tadek Mazej (3) -siete inicial-, Yassine Belkaied (p.s.), Aleks Vlah (4, 2p.), Matic Suholeznik (1), Mitja Janc (1) y Patrik Martinovic (1). BARÇA, 28 (12+16): Pérez de Vargas (p., 1'-48'), Ludovic Fàbregas (2), Dika Mem (5), Jonathan Carlsbogard, Timothey N'Guessan (2), Aleix Gómez (3), Hampus Wanne (5) -siete inicial-, Emil Nielsen (p.s., 49'-60'), Domen Makuc, Luís Frade (1), Luka Cindric (2), Blaz Janc (2), Melvyn Richardson (4, 2p.) y Martí Soler. ÁRBITROS Radojko Brkic y Andrei Jusufhodzic (austriacos). Excluyeron dos minutos a Ante Ivankovic (3:13 y 37:40), Tadek Mazej (23:43), Tadek Mazej (29:31), Matic Suholeznik (38:49) y Tilen Strmljan (40:15), del Celje Pivovarna Lasko; y a Timothey N'Guessan (12:25), Dika Mem (17:47), Melvyn Richardson (24:41), Hampus Wanne (28:09), Luís Frade (46:37) y al banquillo (54:09), del Barça. MARCADOR CADA CINCO MINUTOS 2-1, 5-4, 8-6, 10-9, 12-10, 15-12 (descanso), 18-14, 21-18, 22-20, 25-22, 27-25y 27-28 (final) INCIDENCIAS Partido correspondiente a la 12ª y antepenúltima jornada del Grupo B de la Champions League masculina de balonmano disputado ante casi 5.000 espectadores en el Dvorana Zlatorog (Celje, Eslovenia).

El cuadro azulgrana sigue aventajando en tres puntos a un Industria Kielce que también ha ganado al Aalborg , por lo que una victoria la semana que viene en el Palau frente al Pick Szeged de Juan Carlos Pastor también convertiría en un formulismo el cierre de la fase de grupos en la Sala Legionów ante la 'familia Dujshebaev' y compañía.

El equipo ha regresado muy enchufado del largo parón mundialista con cuatro convincentes victorias en menos de dos semanas pese a las bajas de larga duración de Aitor Ariño y de Haniel Langaro más la de un Thiagus Petrus que está a punto de regresar. Tras derrotar al Granollers en el debut de Pol Valera (22-37), al Elverum noruego (40-30) y al REBI BM Cuenca (41-26), la cuarta llegó en tierras eslovenas... pero este miércoles ha sido diferente.

El partido no empezó nada bien para los intereses azulgranas. Un 6-0 agresivo permitió a los locales maniatar las ideas visitantes en ataque y llevar el ritmo que más les interesaba durante toda la primera parte. Todo ello apoyado por una lamentable pareja arbitral que llegó a levantar el brazo en el quinto pase barcelonista y no lo hizo en un ataque esloveno de 30 segundos con pasos horizontales además de machacar al equipo con cuatro exclusiones que trataron de mitigar inventándose una a Mlakar a 29 segundos del intermedio.

Mal primer tiempo

Ello no es óbice para reconocer que el Barça no fue el Barça porque no lo dejó el Celje. Llevado en volandas por su afición, el cuadro balcánico logró un parcial de 3-0 que culminó Gal Markuc para establecer el 4-1 (min. 6:43). Un par de buenas acciones del recién renovado Makuc y otras tantas intervenciones de Gonzalo permitieron sofocar este primer incendio (5-5, min. 9:58).

El joven meta esloveno Gal Gabersek había abierto el partido con tres paradas a Aleix Gómez y volvió a amurallar sus dominios para liderar un nuevo despegue del Celje, que volvió a recuperar su máxima ventaja (9-6, min. 16:46). Y el Barça volvió a reaccionar desde la defensa (10-9, min. 19:39) para volver a ser superado en casi todos los aspectos del juego en los 10 minutos que restaban del primer acto.

Incapaces de desplegar su juego rápido y lastrados por algunas decisiones arbitrales, los vigentes campeones llegaron a verse cuatro goles abajo tras un penalti transformado por Aleks Vlah (¡qué pedazo de jugador!) y un tanto de Tadej Mazej, aunque el gol de penalti de Richardson, los dos minutos a Mlakar y el gol fuera de tiempo no concedido a Strmljan redujeron este pequeño caos (15-12 al descanso).

Cuatro abajo a 12' del final y... ¡la locura!

Había que cambiar muchas cosas y de manera urgente. Pues lo cierto es que entre paradas de Gabersek, disparos al larguero y el juego local con continuos cortes, al paso por el 35' la diferencia había crecido (18-14). Y suerte de un paradón a bocajarro de Gonzalo a Strmljan y de un lanzamiento altísimo de Suholedznik a bocajarro.

Ahí los nefastos colegiados sancionaron con dos exclusiones a los locales (la de Ivankovic fue de juzgado de guardia) mientras señalaban el noveno penalti contra los visitantes por los dos que había lanzado el Barça. ¿Desde cuándo Austria es una potencia del balonmano? Pues no es la primera vez que la arman, porque el escándalo que se estaba viviendo en Celje era de aúpa.

El Barça aprovechó ese galimatías para acercarse a un solo gol (21-20) y atacó para empatar, pero volvió a entrar en barrena y los balcánicos se marcharon otra vez tras los tantos de Mlakar, de un notable Mazej y de Marguc (24-20, min. 47:59).

Aún en esa situación límite y pese a una exclusión de Frade que debería apartar del arbitraje a estos dos sujetos, el Barça lo siguió intentando y atacó para acercarse a un gol a cuatro minutos del final, pero esta vez falló Wanne y Gabersek detuvo una contra a Aleix Gómez.

Sin embargo, no cejaron los de Carlos Ortega coincidiendo con la gran irrupción de Emil Nielsen, Dika Mem hizo el 27-26, el 27-27 y Aleix Gómez firmó el 27-28 antes de una buena defensa final azulgrana. ¡Qué victoria tan increíble!