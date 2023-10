Emil Nielsen: "Mi locura es no tener nunca suficiente"

El portero danés Emil Nielsen está rayando a un nivel extraordinario en lo que va de temporada "La meningitis me enseñó que nada es fácil. Suena a tópico, pero... ¡disfruta el momento!", afirma

El Barça se jugará el liderato del Grupo B este jueves a las 20.45 horas en el Palau frente al GOG con ambos equipos empatados tras ganar sus compromisos en las tres jornadas disputadas y con el portero danés Emil Nielsen en un momento extraordinario, formando la mejor pareja del mundo con Gonzalo Pérez de Vargas.

Con contrato hasta 2026 y no hasta 2025 tras ejecutar el club una cláusula de su contrato, el escandinavo conversó con SPORT en la Ciutat Esportiva sobre su momento actual y realizó interesantes y valientes confesiones.

Tras superar una seria meningitis a los 17 años que lo llevó a estar casi un año de rehabilitación, Nielsen ha dado un enorme paso adelante en su segunda temporada en el Barça y asegura no estar nunca conforme. Ágil como un pájaro con sus 196 centímetros de altura y sus en torno a 120 kilos de peso, siempre quiere más y tiene claro que el equipo debe aspirar al máximo pese a la pérdida de efectivos.

¿Está en su mejor momento desde que fichó por el Barça?

Está claro que ha sido un buen comienzo de temporada. Habrá vaivenes, pero espero seguir a este nivel que está siendo alto.

Quizá su mejor temporada fue la 20-21 en Nantes, pero ahora se le ve mejor que nunca...

Me encuentro muy bien física y mentalmente. Tengo que centrarme en seguir sano y en trabajar duro, porque es evidente que estoy en el mejor momento de mi carrera. Creo que fue más regular en la temporada 21-22, aunque es cierto que en la anterior hice partidos muy buenos en Champions.

Emil Nielsen está amurallando la portería | EFE

¿Siente esa confianza cuando sale a jugar?

Claro. De joven que tenía el mantra de que si no tenía por lo menos 16 paradas era un mal partido y ahora lo estoy recuperando. Mi objetivo es estabilizarme a este nivel, seguir trabajando duro y no bajar de esas 16 paradas (ríe). El año pasado empecé muy bien y después estuve más flojo, pero lo doy por bueno por todos los cambios que viví.

¿Qué le enseñó superar la meningitis con 17 años cuando llamaba a las puertas de la elite?

Que nada es fácil en esta vida. Estuve unos nueve meses de rehabilitación y volvió con el deseo de ser aún mejor. Fue una etapa complicada y ya está olvidado. Aunque pueda sonar a tópico, pero... ¡disfruta cada momento y disfruta la vida!

Se dice que los porteros deben estar un poco locos. ¿Qué nivel de locura tiene usted?

Más que locura un factor importante es la valentía, porque puedes quedar en una situación dura. La otra gran clave mental es no estar nunca satisfecho. Contra el Magdeburgo hice 19 paradas (un 48,65% de efectividad)… pues para mí no fue suficiente.

Nielsen confía en disputar el Europeo y los Juegos de París | EFE

¿No le bastó ni su histórico 49% de efectividad contra el Granollers (23-40)?

No necesariamente. Para mí es importante ponerme presión para no estar nunca satisfecho. Sí, hice muchas paradas, pero bajé en los últimos minutos. Mi mentalidad es diferente a los otros porteros y mi locura es no tener nunca suficiente. Siempre llevo la cuenta de paradas durante el partido.

Aprecio mucho y disfruto mi vida como portero de balonmano.

¿Está disfrutando en la pista?

Por supuesto. Yo disfruto cada partido. Es un placer estar en mi posición y disfruto incluso en los días malos o los entrenamientos largos. Aprecio mucho y disfruto mi vida como portero de balonmano.

¿Le habría gustado probar a ser jugador de pista?

¡Es que yo he sido portero desde el primer día! Era el nuevo, no tenían portero y dijeron que el nuevo a la portería. Fue bien y así hasta ahora. No he tenido ni siquiera opción de probar otra cosa.

¿Qué importancia ha tenido Gonzalo en su adaptación?

Mucha. Hacemos un buen equipo y eso es vital. Estás solo ahí en la portería, pero tienes al compañero en el banquillo y cuando juega él tienes que alegrarte de que pare. Lo llevamos muy bien.

Nielsen y Pérez de Vargas se llevan realmente bien | VALENTÍ ENRICH

¿Y el míster?

Carlos confía mucho en mí desde que llegué y sobre todo esta temporada. Cuando se hizo oficial mi fichaje mucha gente dijo que venía a estar en el banquillo, pero nunca fue así y aprecio mucho eso esa confianza que me ha dado siempre.

Se perdió el pasado Mundial (Nikolaj Jakobsen convocó al genial Landin y al exazulgrana Kevin Möller), pero este nivel debería llevarle al Europeo y a los Juegos…

Me encantaría estar en las dos competiciones y creo que lo voy a conseguir, aunque en Dinamarca tenemos porteros muy buenos y no depende de mí. Este año he demostrado que puedo ser el mejor.

La mejor respuesta a los ‘recortes’ es trabajar más todos. No hay más secretos

¿Cómo llevan los ‘recortes’ del club en la sección?

Es una pasada estar en un equipo en el que todos aprietan cada día en cada entrenamiento. La mejor respuesta a los ‘recortes’ es trabajar más todos. No hay más secretos.

Acaba contrato en 2026. Queda mucho, pero… ¿se ve muchos más años aquí?

Quizá, ya veremos. Soy feliz en el club y en el equipo... ¿Por qué no?

Nielsen confía en disputar el Europeo y los Juegos de París | EFE

¿Es especial jugar contra un equipo danés como el GOG lleno de jugadores daneses?

Llevo cinco años fuera de casa, pero disfruto en estos partidos. Esta temporada solo tienen escandinavos. El GOG es el segundo mejor equipo de Escandinavia, al nivel del Kolstad y por detrás del Aalborg. Es un gran equipo y pueden dar la sorpresa y llegar lejos. Tenemos que estar preparados.

¿Ve al equipo preparado para luchar por la Champions?

¡Claro que sí! El año la pudimos ganar. Tuvimos la semifinal contra en nuestras manos y tengo la sensación de que habríamos ganado la final. Somos muy competitivos y estamos entre los cuatro o cinco candidatos a ganarla. Hemos perdido a varios jugadores clave y a Domen (Makuc) por lesión, pero los demás tienen que dar más incluido yo, ¿eh?

¿Esperaba ganarse tan pronto el cariño del Palau?

No lo había pensado. Ha sido natural. Me siento genial en el Palau, sobre todo cuando hay mucha gente, porque nos da energía extra. Solo se llena en los grandes partidos y tenemos que conseguir que venga más gente. Somos uno de los equipos que más entretiene, tenemos jugadores únicos y a ver si este jueves viene mucha gente.