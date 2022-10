Nielsen: "Esto no es una lucha entre Gonzalo y yo"

El meta danés se mostró muy feliz tras sus primeros meses en el Barça en una entrevista con SPORT "Yo tengo mi estilo y no quiero ser como nadie. Ojalá en un tiempo se habla de ser como Nielsen", afirmó

Tras conquistar seis de los siete títulos posibles en una magnífica primera temporada de Carlos Ortega en el banquillo, el Barça ha empezado el nuevo curso como un tiro con tres caras nuevas: el meta Emil Nielsen, el extremo izquierdo sueco Hampus Wanne y su compatriota el lateral izquierdo Jonathan Carlsbogard.

A dos semanas del asalto a la Super Globe, Nielsen ya ha empezado a demostrar su enorme calidad bajo los palos. El ex del Nantes forma junto a Pérez de Vargas la mejor pareja de porteros de planeta y el trabajo de ambos debe hacer crecer al equipo aún más.

De aspecto aniñado y con un físico enorme, el escandinavo conversó con SPORT para analizar estas primeras semanas como azulgrana y los retos de un curso que se presenta apasionante.

¿Qué tal sus dos primeros meses como azulgrana?

Magníficos. Me encanta la ciudad y la vida de Barcelona. El club es estupendo, me gustan los entrenamientos, el ambiente y que acabamos exhaustos cada día, así que el inicio es inmejorable.

Nielsen, ante el Bada Huesca en la Liga ASOBAL | VALENTÍ ENRICH

Pudo llegar al Barça el verano pasado, pero al final se quedó un año más en Nantes. ¿Cómo lo asumió?

Estaba deseando venir, porque era mi sueño desde niño. Desde que contactaron nunca lo dudé. Es verdad, quería venir la pasada temporada, pero los clubs no llegaron a un acuerdo. He sido muy feliz en Nantes y defendí esa camiseta a tope con la máxima profesionalidad hasta el último día.

¿Cómo vivió la Final Four de 2021 con su duelo ante el Barça en ‘semis’?

Yo solo pensaba en pasar a la final, pero fue imposible. Eran demasiado fuertes para nosotros. Aguantamos 40 minutos, pero en los últimos 20 nos machacaron. No pudimos aguantar su ritmo ni su nivel físico, pero fue una gran experiencia y ojalá vuelva a Colonia en junio. La única pena es que fue a puerta cerrada.

¿Cuántas veces preguntó por el Barça cuando estaba en el Nantes a Valero Rivera, a Gurbindo y a Balaguer?

¡Jaja! ¡Un montón! Hemos hablado mucho sobre cómo es la vida aquí, sobre el club... Me contaban cosas tan bonitas que tenía incluso más ganas de venir.

¿Qué tal lleva tener un compañero tan bueno como Gonzalo?

Carlos (Ortega) me está dando mucha confianza. Me puso a jugar contra el Kielce, que es uno de los mejores equipos de Europa. No lo veo un problema, sino todo lo contrario. Estoy feliz por tener al lado a un gran portero y eso me motiva más, porque sé que si me relajo lo más mínimo en un entrenamiento no voy a jugar.

Nielsen y Gonzalo, una pareja de muchos kilates | VALENTÍ ENRICH

El curso pasado era muy titular en Nantes y aquí no lo es. ¿Lo lleva bien de verdad?

Me encanta tener al lado a Gonzalo. Es un tipo estupendo, me está ayudando mucho, nos apoyamos y tenemos una gran relación fuera de la pista. Vamos a jugar los dos y lo importante es que el equipo gane. No es una pelea entre los dos, se trata de que el equipo gane. Un gran equipo debe tener dos grandes porteros.

Tiene 25 años. ¿Llega al Barça en su mejor momento?

Mmmm... es una pregunta difícil. Es posible. Pasé de un club medio en Dinamarca al Skjern, allí ganamos la Liga y llegamos a cuartos en Champions. De allí pasé al Nantes y ahora he dado el último paso. Vamos a ver qué me depara el futuro, pero estoy muy feliz.

¿Cómo vivió las ovaciones del Palau ante el Kielce?

Fue una pasada. Hubo un gran ambiente y lo hice bien, así que fue todo muy bonito. Insisto en lo mucho que valoro esa confianza que me está dando Carlos. Ya me puso contra el Pick Szeged en el debut en Champions.

Nielsen y sus compañeros escuchan a Ortega | JAVI FERRÁNDIZ

¿Le gusta cómo el estilo de juego del Barça?

Me estoy adaptando. El Nantes juega rápido, pero no tanto. Aquí tienes que pensar en parar y en iniciar la siguiente jugada lo más rápido posible sin perder la pelota. Aquí no paras nunca. Por eso a los rivales les cuesta tanto aguantar nuestros últimos 20 minutos. A mí me encanta jugarlos y también los finales tensos de partido.

Veo que le gusta la presión...

Me encanta. Lo más bonito es cuando el partido está en el alambre. Es lo máximo. Cuando ganas 31-30, el rival tiene el último ataque y tú estás en la portería. ¡Eso es lo más divertido!

¿Cómo puede ser tan ágil con más de 120 kilos de peso?

Jaja. A ver, soy uno de los más fuertes del equipo a nivel físico. He sido siempre grande y explosivo, pero aún puedo mejorar físicamente.

¿Nunca quiso ser, por ejemplo, como David Barrufet?

No. Yo siempre he pensado solo en parar las pelotas, no en ser como otro. Uno tiene que jugar con su estilo. Me preguntas si quiero ser como Barrufet... yo tengo mi estilo y quizá algún día se hable de ser como Emil Nielsen.

En dos semanas llegará su debut en la Super Globe...

Estoy muy motivado. No tengo claro lo que nos espera, porque no la he jugado nunca. Será un reto bonito y por supuesto que el objetivo es regresar con el título. Estamos capacitados para ello pese a la calidad de los rivales (Kielce, Magdeburgo y Benfica pensando ya en las semifinales).

Nielsen, junto a Carlsbogard y a Wanne | JAVI FERRÁNDIZ

¡Qué pena que el público no termine de animarse a ir al Palau, sobre todo en la Liga!

Sería estupendo si consiguiésemos que venga más gente, pero entiendo que la Liga Asobal no es lo que era. No obstante, el ambiente contra el Kielce fue magnífico y estoy deseando que llegue el próximo partido importante para sentir otra vez el apoyo del Palau y ver cómo los Dracs se vuelven locos animándonos.

¿Cuáles son sus objetivos para esta temporada en el Barça?

Ganar. No hay nada más. Ganar partidos y ganar títulos.