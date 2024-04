Pedri vuelve con el grupo

Último entrenamiento del Barça antes de enfrentarse este lunes al Valencia en el Olímpic Lluís Companys, en el primer encuentro tras conocerse que Xavi Hernández seguirá un año más en el banquillo azulgrana.

El técnico de Terrassa ha podido contar en la sesión con Pedri, que se había ausentado de los entrenamientos con el grupo en las dos últimas sesiones ejercitándose al margen. El cuerpo técnico sigue mimando al canario, que hace pocas semanas recibió el alta médica tras otra lesión muscular. Pedri, que en el Bernabéu salió desde el banquillo, no tendrá ningún problema para entrar en la lista de convocados para jugar contra el Valencia. También ha entrenado con normalidad Sergi Roberto, que no se ejercitó en la previa contra el Real Madrid y que, con algunas molestias, no tuvo minutos en el Bernabéu.

Xavi, que tiene las bajas de Balde, Gavi y Frenkie de Jong hasta final de temporada, ha contado con dos juveniles en el entrenamiento, Bryan Fariñas y el central suizo Eman Kospo.