El sangrante dato que desnuda a Willy

"El ataque gusta, pero la defensa duele", decía un afamado entrenador y no le faltaba razón. Las series de tiro, incluso en movimiento y con ejercicios intercalados, gustan. Ponerse con la espalda en la pared durante dos minutos en posición defensiva es un calvario.

Esta introducción vendría perfectamente como introducción de lo sucedido el viernes en el Palau en la enésima derrota liguera de los azulgranas frente a un Unicaja que se impuso por 91-92 con tan solo 15 minutos disputados por Willy Hernangómez.

Tras el partido se han sucedido, en las redes sociales las críticas contra Roger Grimau con un mensaje común. ¿Por qué no lo hizo jugar más? Por suerte, en el baloncesto y a pesar de los tan traídos intangibles, los datos y las estadísticas sirven para justificar decisiones y para desnudar hechos.

Willy no tuvo el día en ataque pese a que lo intentó una y otra vez para acabar con nueve puntos tras una mala serie de 3/11 en tiros de dos, aunque atrapó cuatro rebotes, recibió cuatro faltas y estuvo bien en el tiro libre con 3/4. De todas formas, no es el ataque lo que condena al madrileño.

Su gran problema viene en defensa y esta vez la sensación de fragilidad que transmitió el Barça con él en la pista se ha visto reflejado por un importante dato que incorporó hace años el baloncesto a rebufo del deporte más modernizado del mundo, el hockey hielo.

Willy no se he encontrado cómodo en toda la temporada / DANI BARBEITO

Se trata del +/- o, lo que es lo mismo, el resultado del equipo en los minutos en los que un jugador está en la pista. Pues bien, Willy acabó con un sangrante -19. Y los números no mienten. Con él en el quinteto se sucedían las penetraciones de Carter y de Taylor, que esperaban un falso bloqueo para penetrar aprovechando la nula oposición del blaugrana.

Con Willy el Barça acumuló un -19 y con Jan Vesely, un +18. Esos datos no son casuales. Es un maestro a la hora de culminar los 'alley-oops', pero luego no es capaz de soportar ese dolor defensivo, víctima en parte de sus problemas en el tren inferior que a veces le hace recibir tapones en posiciones ventajosas en ataque.

Otro detalle es el tema de James Nnaji. Si Grimau ha hecho bien 'castigando' con el banquillo en muchas ocasiones a una de sus teóricas estrellas, no se entiende lo del pívot nigeriano pese a que no evoluciona casi nada a nivel conceptual. Si Vesely necesita descanso y no se quiere poner al internacional español... ¿por qué no probar con el africano?