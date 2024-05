Endrick explica por qué escogió el Madrid en lugar del Barça

Endrick se ha convertido en una de las grandes esperanzas del madridismo. El brasileño llegará este mismo verano al Madrid, donde no lo tendrá fácil para hacerse un hueco en un equipo con Vinicius, Rodrygo, Bellingham y Mbappé.

Sobre esta cuestión y muchas otras ha hablado el brasileño en una entrevista a 'As', donde dice que no teme competir con Mbappé. "En un grupo ganador, ningún jugador es una amenaza para otro. El mejor club del mundo siempre tiene que buscar a los mejores en todas las posiciones, siempre. Estar al lado de grandes jugadores y disputar un puesto con ellos sólo me va a hacer mejorar, llegar a un nivel más alto y conquistar más títulos, porque los títulos del club son las metas más importantes", apuntó.

Además subrayó la buena relación que mantiene con sus compatriotas Vinicius y Rodrygo. "Es muy buena. Son jóvenes, también brasileños, que se adaptaron muy bien tanto a la ciudad como al club y a la forma de jugar en España. Su historia, tanto la de Vini como la de Rodrygo, es una inspiración y me van a ayudar mucho".

"Florentino y Ancelotti me dejaron muy tranquilo"

Endrick aseguró, asimismo, que ya ha podido hablar con Florentino y Ancelotti. "Estuve con ellos en Madrid. Me dejaron muy tranquilo y con mucha confianza para cuando llegue. Me comentaron que siguen mis partidos en Palmeiras y que seré muy bien recibido".

El brasileño llegará en unos meses a Madrid, el club que se llevó al futbolista en una puja donde también estaba el Barça. Sobre su elección, se explicó así: "No fue una elección. El Madrid fue siempre un sueño. No tuve que escoger nada, simplemente realicé un sueño".