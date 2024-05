“El producto de Andorra es muy potente y sería una ocasión para proyectarlo a nivel global”

Estando ya en la recta final, a pocas semanas de una decisión muy esperada, el director general de Andorra 2029, David Hidalgo, asegura que "aquí no hay nada decidido hasta los últimos dos minutos antes de la votación, así que debemos seguir hasta el 4 de junio y confiar en todo el trabajo hecho hasta ahora”.

A pocas semanas de conocer el resultado de quién será el organizador de los Mundiales de esquí alpino 2029, ¿qué razones hacen que Andorra sea el candidato óptimo para acoger estos Campeonatos del Mundo?

En primer lugar, hay que saber que somos la excepción. En el centro de Europa hay una gran tradición de esquí y de organizar gran parte de los Campeonatos del Mundo. Pero hay una intención clara de la FIS de abrirse al resto del mundo y de dar la oportunidad a un organizador “no clásico” de poder ofrecer un concepto distinto. Eso es algo que Andorra está proponiendo, y creo que es un elemento importante para tener en cuenta.

¿Y el hecho de desplazar los Mundiales a los Pirineos?

Por supuesto, es otro factor fundamental, llevar la competición a una zona montañosa que nunca ha organizado este tipo de evento. Acogerlos serviría para posicionar Andorra y todos los Pirineos, con Francia y España alrededor, como un destino de esquí de primer nivel mundial.

Un esquiador durante una de las grandes competiciones organizadas en Andorra / ©Andorra 2029

Sin duda Andorra ha hecho el trabajo durante estos últimos años.

Sí, hemos ido pasando por Copas de Europa, Copas del Mundo y Finales de Copa del Mundo, con una evolución y un aprendizaje rápido y sólido. Hemos demostrado capacidad de innovar en conceptos como el de Sportainment, entendiendo que unos Mundiales no son solo una competición de esquí, sino quince días de evento que hay que complementar con otras actividades, antes y después de cada competición. Por una razón de proximidad cultural nos estamos convirtiendo también en un destino importante para visitantes de Méjico, Argentina, de Colombia. Es decir que, aparte de abrir la FIS al Pirineo, también podemos abrir a la FIS las puertas del mercado latinoamericano.

Con todo esto en mente, ¿qué supondría para Andorra organizar este evento?

Supondría un salto adelante, sobre todo en posicionamiento y reputación. El poder organizar un evento de este calibre supone una etiqueta de reconocimiento de calidad, no solo de capacidad organizativa, también te permite demostrar que tienes unas infraestructuras e instalaciones tanto de esquí como de todo lo que hay alrededor: alojamiento, entretenimiento, shopping etc. El producto de Andorra es muy potente y sería una ocasión de proyectarlo a nivel global.

Organizadores de Mundiales anteriores han proyectado su destino a nivel global gracias a este evento.

Exacto, y para Andorra yo creo que sería la oportunidad para demostrar capacidad organizativa, de hospitalidad, de recibir visitantes de todo el mundo, sea cual sea su nivel de esquí, y proyectar una imagen de país como es: pequeño pero moderno, con ganas de seguir evolucionando y de aportar dentro de lo que sea posible el desarrollo de esquí de competición en el mundo.

¿Qué perspectivas hay de cara al 4 de junio? ¿Qué factores pueden ser los decisivos para ganar?

Estamos en la recta final y aquí no hay nada decidido hasta, yo diría, los últimos dos minutos antes de la votación, ya que siempre hay algún indeciso que puede tomar una decisión u otra en función de lo que vea o lo que oiga. De entrada, yo diría que el factor decisivo para estar en la línea de salida es el hecho de tener una candidatura seria y sólida. Y creo que los tres candidatos la tenemos, evidentemente. Andorra ha hecho un gran trabajo para tener una propuesta muy bien integrada en cuanto a alojamiento, a transporte, a comunicaciones, a infraestructuras deportivas, infraestructuras turísticas… etc.

Pero el factor político también es fundamental.

Para llegar el primero a la meta hay un factor político muy importante, sí, y es el que estamos trabajando. Saber exactamente qué vota cada persona, en base a qué e intentar convencerle, disipar sus dudas, hablar one to one, y a partir de aquí confiar que tanto el buen trabajo que se ha hecho que la opinión sobre todo de los que no votan, que también es muy importante. Algunos atletas, directores de carrera y equipos técnicos de Copa del Mundo han manifestado el deseo de venir a Andorra para unos Mundiales. Estos colectivos no votan, pero influyen, así que queremos que esta influencia llegue adonde tiene que llegar y que el 4 de junio podamos ser los elegidos.