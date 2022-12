Estrella Roja-Barça: duelo argentino de alto voltaje en Belgrado

Los azulgrana visitan este viernes al cuadro serbio (19.30) donde brilla su base, ex del Baskonia y de la NBA, Lucas Vildoza Nicola Laprovittola debe ser una de las claves del Barça para lograr el triunfo ante un lanzado Estrella Roja del ex técnico azulgrana, Dusko Ivanovic

El Barça visita este viernes (19.00) a uno de los equipos en mejor momento en la Euroliga, el Estrella Roja que ahora dirige otro viejo conocido de la afición blaugrana, el técnico montenegrino Dusko Ivanovic.

Será un duelo de alto voltaje y con acento argentino ya que medirá a dos jugadores que viven un momento dulce y que lideran a sus equipos con éxito, siendo sus máximos anotadores hasta el momento, Lucas Vildoza y Nicolás Laprovittola.

Vildoza, que promedia en esta Euroliga 15,2 puntos, 4,5 asistencias y 1,7, lideró la victoria con el Baskonia en la final de la Liga Endesa ante el Barça en la temporada 2019-20 y decidió tomar el rumbo a la NBA en mayo de 2021 con los Knicks para firmar con los Milwaukee Bucks en 2022.

Vildoza ha resultado clave en el ascenso del Estrella Roja | AFP

Finalmente fue cortado en julio de este año y aunque se unió al equipo en pretemporada, finalmente decidió volver a Europa con el Estrella Roja donde se ha convertido en el motor del equipo y el por qué están en un momento ascendente, con cuatro victorias de los últimos cinco encuentros.

Pólvora para el Estrella Roja

El Estrella Roja añade más potencial con la llegada de otro argentino al equipo, el ex madridista Facundo Campazzo, que llega también ‘cortado’ de la NBA para volver a la Euroliga, aunque todavía no podrá debutar ante el Barça al no recibir permiso a la espera de que el equipo serbio justifique deudas pendientes con jugadores.

Un conjunto serbio que llega lanzado y donde el técnico, Dusko Ivanovic, ha logrado transformar en un equipo temible, con mucha pólvora ofensiva, y que también confía en el acierto de Nemanja Nedovic (13,7 puntos).

Ivanovic llevó al Barça a la Final Four de 2006 como gran éxito en sus tres años de azulgrana, donde solo consiguió ganar una Copa del Rey (2007) antes de ser despedido en febrero de 2008 después de decir públicamente que no podía sacar más provecho a aquella plantilla.

Un equipo en ascenso

Ahora se las verá de nuevo ante el Barça, con ganas de seguir escalando puestos en la clasificación. Actualmente, el Estrella Roja es décimo (8-7) aunque empatado con equipos en puestos de play-off como Anadolu Efes y Maccabi.

El Barça llega a la decimosexta jornada tras caer en la pista del Valencia Basket (84-83) y necesita la victoria para no perder posiciones en una temporada muy igualada. Actualmente es cuarto (10-5), aunque empatado con cuatro equipos más en lo más alto de la clasificación.

Y es que Jasikevicius confía precisamente en el buen momento de otro argentino, Nicolas Laprovittola, el máximo anotador blaugrana en esta campaña (14,7 puntos) y que en muchos partidos se ha convertido en el ‘desatascador’ del equipo ante los problemas en ataque.

Defensa y regularidad, clave

El Barça deberá ofrecer su mejor versión defensiva ante un equipo al alza, con confianza en su juego, y apoyado por una afición fanática en el Aleksandar Nikolic Hall Arena, que vuelve a sentirse orgullosa de su equipo y con un presidente que no ha escatimado esfuerzos para devolverle a lo más alto de Europa.

Será un partido especial para Nikola Kalinic, que decidió fichar por el Estrella Roja el año pasado, aunque lo dejó a final de temporada para unirse al proyecto blaugrana.

Un partidazo en toda regla para cerrar el año y donde una victoria ante el equipo serbio dispararía la moral del grupo pensando en el Clásico del día 2 de enero ante el Real Madrid.