Jasikevicius: "Laprovittola decide partidos, ha superado nuestras expectativas"

El entrenador del Barça ha atendido a la ACB para hablar sobre su dinámica de trabajo y sus rutinas con el baloncesto Saras también se ha mojado sobre la Guerra en Ucrania: "Un Español debería pensar que está ocurriendo bastante cerca"

Sarunas Jasikevicius se pone a 100 en la Liga Endesa. El entrenador del FC Barcelona llega al centenar de partidos con el conjunto azulgrana en el campeonato doméstico, y la ACB ha charlado con él sobre sus dinámicas de trabajo, la llegada de Nico Laprovittola al Barça la pasada temporada y también sobre la Guerra en Ucrania.

El técnico lituano no ha dudado en explicar sus 'secretos' como entrenador y la manera en como aplica sus métodos de trabajo: "Es muy difícil de cambiar, no soy ni positivo ni negativo, mi trabajo es seleccionar y cuando se entrena mal hay broncas y busco la reacción para que se vuelva a entrenar al 100%".

'Saras' sobre Laprovittola: "Ha superado nuestras expectativas claramente"

Con la victoria de Argentina en la final del Mundial, el Barça compartió un vídeo muy emotivo en sus redes sociales en el que se veía a Nico Laprovittola celebrando efusivamente la consecución de la Copa del Mundo, pero también llorando de emoción y abrazado a un Sarunas Jasikevicius que se mostró muy alegre y bromista con el '20' azulgrana. El entrenador azulgrana se ha desecho en elogios hacia el exterior, recordando su fichaje la pasada temporada: "Si un jugador no ha jugado bien en algún equipo, no significa nada. Laprovittola superó nuestras expectativas claramente. Es un tío que decide, que puede cambiar partidos y estamos intentando que sea más consistente, pero ha ganado partidos para nosotros", ha confesado.

"Una persona de España tiene que pensar que la Guerra en Ucrania está bastante cerca"

Un Jasikevicius que no vacila a la hora de hablar sobre la Guerra en Ucrania, un asunto que le preocupa a él, como lituano, y que considera que debería generar mayor atención en nuestro país: "Cuando tienes un mal día y estás pesimista, hay que pensar que está ocurriendo una guerra muy cerca. La gente está muriendo por la idea que no se puede soportar de un regimen. Si Rusia sigue hacia adelante tocará preguntarse que país va a ser el siguiente. Para los lituanos, que estemos tan cerca es algo que nos produce miedo, al final somos un país pequeño. Pero una persona de España tiene que pensar que esto está pasando bastante cerca".

Jasikevicius: "Es imposible no traer trabajo a casa"

Por último, y preguntado sobre desconectar del trabajo, 'Saras' ha sido muy claro y no ha escondido que carga prácticamente todos los días con la mochila del baloncesto: "Es imposible no traer trabajo a casa. Vivimos con el baloncesto toda nuestra vida, hay muchas emociones, mucho estrés y no tengo un botón para poder desconectar. Mi mujer lo entiende, mis hijos algo menos, pero ya saben que pasa cuando papá pierde, pero así es la vida", concluyó.