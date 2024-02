Los otros grandes 'damnificados' de la suspensión a Katir

La suspensión provisional a Mohamed Katir por no comparecer en tres ocasiones para someterse a un control antidopaje (no estaba en el lugar que tenía reflejado en la plataforma ADAMS) ha sentado como un jarro de agua fría en el atletismo español.

Suspendido de manera provisional por una infracción que el Código Mundial Antidopaje asemeja a un positivo lastra al atleta de pista con más opciones de subir al podio en los Juegos de París y supone otra piedra en el zapato de un atletismo español 'tocado' tras las Operaciones Puerto y Galgo o el escándalo de la CELAD (Agencia Estatal Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte) con atletas implicados.

Lo que pocos tienen en cuenta es a los otros damnificados: los organizadores de las reuniones atléticas. Y ahí llama especialmente la atención lo sucedido el pasado miércoles con el Gran Premio Internacional de Atletismo Valencia 2024, la enésima apuesta de esta ciudad por el atletismo.

Como siempre que está implicada la Federació Valenciana, la organización en el Velódrom Luis Puig fue sensacional y una parte importante de la cita estaba diseñada para que Katir asaltase el récord de Europa de 5.000 metros en posesión del británico Marc Scott (12:57.08). Y, de paso, el de España que posee un atleta posteriormente suspendido como Alberto García (13:11.39).

Mohamed Katir se ha disparado en el pie / EFE

Carteles publicitarios, cortes de radio y de televisión, mensajes en redes sociales... la guinda de una gran reunión. Sin embargo, esas tres ausencias y la consiguiente suspensión provisional dejaron a Valencia sin el gran icono del miércoles. ¿Quién compensa a los organizadores?

Con celeridad y pese a no tener culpa ninguna, la Federació Valenciana no tardó en emitir una breve nota en la que pedía disculpas a los aficionados (sobre todo a los que habían adquirido una localidad) por no poder disfrutar de Katir pese a que su presencia había sido anunciada a bombo y platillo.

Pues bien, la magia y la limpieza del atletismo ganaron el pasado miércoles por goleada a las sombras y a las dudas con más de 5.000 espectadores en el Lluís Puig en medio de un ambiente extraordinario de atletismo en una ciudad que postula con fuerza por el Europeo bajo techo de 2027 tras organizar el Mundial en 2008. Y así lo refleja este vídeo de 'Soy Corredor'.

Aunque la reunión está plagada de figuras, Lievin (Francia) también había anunciado la presencia este sábado del muleño de adopción con el récord mundial del mítico etíope Kenenisa Bekele como objetivo de máximos (4:49.99) o el español y europeo que posee con 4:52.90 el leonés Sergio Sánchez, otro atleta que dio positivo y metido ahora a político con VOX.

Es decir, que tanto Valencia como Lievin y todos los aficionados también han salido perdiendo con el 'caso Katir'. El hispanomarroquí no ha dado positivo y está decidido a demostrar su inocencia, pero por ahora ya está dejando algunos cadáveres por el camino.