Los polémicos 'tuits' de Katir: "Duele ver que algunas personas te llamen dopado en la cara"

El atletismo español sigue impactado tras la noticia que saltó este miércoles sobre la sanción a Mo Katir por saltarse el código antidopaje. El español estalló en sus redes sociales en unas publicaciones que borró posteriormente.

Una vez la Real Federación Española de Atletismo comunicara la suspensión de Katir y se mostrara contundente en contra del dopaje en el deporte, el atleta se pronunció a través de su cuenta de X y dejó algunas declaraciones muy contundentes. Su comunicado empezó explicando que el problema únicamente llega por un fallo administrativo: "120 controles de AIU y jamás he dado positivo. Lo mío es un problema administrativo." El subcampeón mundial de 5000 metros dejó en el aire un mensaje a sus críticos y dio su versión del porqué, según él, ha estado en el punto de mira durante estos últimos años: "Duele ver que, desde 2021, algunas personas te llaman dopado en la cara, duele ver que he preferido representaros a ustedes ( emoticono con bandera de España) en vez de mi lugar de nacimiento (emoticono con bandera de Marruecos)".

Katir, en su comunicado, amenazó un cambio de nacionalidad: "Me estáis destrozando y sólo vais a perder un atleta como yo, solo me vais a hacer irme a un país que jamás me han querido y tenga que correr con ellos, solo porque he tenido un fallo administrativo." El enfado de la atleta siguió en un siguiente tuit, recordando que el tiempo le dará la razón: "Voy a desaparecer, cuando veáis que jamás he engañado y todos los fallos que me han puesto son injustos, aquí veré quien de verdad me quiere y quien no."

El español finalizó su publicación rebajando el tono sobre su amenaza de cambiarse de nacionalidad y ratificando que todo este problema ha sido a causa de un fallo administrativo: "No quiero tomar decisiones por mi parte porque quiero mucho a este país, quiero seguir dando la cara por ellos. AIU está haciendo su trabajo. Es un problema administrativo, jamás he ido por el camino fácil".

Katir, pasado un tiempo, borró todos los tuits que escribió en caliente.