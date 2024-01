La AMA carga contra el Antidopaje español: "Es inaceptable"

Después de que 'Relevo' informara de algunas irregularidades en la Comisión Española de la Lucha Antidopaje en el Deporte (CELAD), la Agencia Mundial Antidopaje ha emitido un duro comunicado en el que denuncia la escasa colaboración de la CELAD y, sobre todo, la inoperancia del Gobierno de España en el cumplimiento del Código Mundial Antidopaje.

"Desde hace algún tiempo, la AMA investiga este asunto. Estamos al tanto de problemas profundamente arraigados en el antidopaje español. Estoy decepcionado con el nivel de cooperación que hemos recibido de la CELAD mientras buscamos mejorar el sistema para los atletas españoles. El hecho de que haya casos positivos que no hayan sido tratados a tiempo, a pesar del seguimiento regular por parte de la AMA, es inaceptable", ha asegurado Witold Bańka, presidente de la AMA.

"Además de perseguir a la CELAD por casos pendientes aparentemente retrasados, la AMA tomó la medida muy inusual en 2023 de retirarle tres casos de Pasaporte Biológico del Deportista (ABP) y entregárselos a las Federaciones Internacionales pertinentes para que se ocuparan de ellos. En otros dos casos de ABP, la AMA impuso plazos estrictos a la CELAD para tomar una decisión", ha asegurado el comunicado de la Agencia Mundial Antidopaje.

Además de a la CELAD, la AMA también ha 'atacado' al Gobierno español: ""La AMA aún tiene más preguntas para la CELAD y el sistema antidopaje en España, en particular sobre la forma en que se está implementando la Ley Antidopaje de 2021 del país. Si bien la AMA apoyó la aprobación de la legislación, desde entonces se ha hecho evidente que la forma en que se interpreta e implementa la ley no está de acuerdo con los términos del Código Mundial Antidopaje [...] Se han identificado aparentes no conformidades en un real decreto remitido en octubre de 2023 sin consulta previa a la AMA".