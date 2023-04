Un nuevo 'recado' de Alonso a Hamilton

El dos veces campeón del mundo atacó al inglés: "Tiene poca memoria, se estará haciendo mayor" No escondió su rivalidad histórica: "Con un coche normal se nota que tiene debilidades"

El piloto de Aston Martin, Fernando Alonso, atacó al siete veces campeón del mundo, Lewis Hamilton, en una entrevista para L'Equipe: "Tiene poca memoria, se estará haciendo mayor. Con un coche normal se nota que tiene debilidades".

El asturiano, que está completando un inicio de temporada excelente con la escudería, ha reconocido que está ilusionado con su nuevo monoplaza: "Nada más llegar a Aston Martin me anticipé al problema de la adaptación. Me había preparado".

El ex de Ferrari, McLaren o Minardi, entre otros, apuntó que la edad no es ningún problema para soñar esta temporada: "Me siento como si tuviera 30 años... y mejor preparado ahora que en 2003".

Feliz en Aston Martin

Alonso generó más expectativas con la victoria 33 de su carrera: "¿Ganar? Necesitaré ayuda de los Red Bull, un accidente o una avería, pero seguiremos siendo competitivos. Nunca hubiera imaginado esto hace tres meses. Es increíble tener un coche capaz de luchar por el podio".

El dos veces campeón del mundo, con dos terceros puestos en las dos primeras pruebas del Mundial, es una de las grandes sensaciones en este inicio y apunta alto en el GP de Australia, donde podría seguir haciendo historia.